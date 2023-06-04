الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل «الصناعة ومستقبل سوق العمل»

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحقيق طلابه مراكز متقدمة فى كافة المسابقات العلمية الدولية التي يشاركون فيها، وكان آخرها فوز أحد أبناء الأكاديمية بكلية الإعلام بجائزة الدولة التشجيعية فيما تأهل طالب آخر لأولمبياد باريس، لافتا إلى أن بورسعيد بوابة النجاح لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها داخلها مشيرا إلى النجاح الذي حققه فرع الأكاديمية ببورسعيد.

وقال الدكتور محمد فهمى رئيس فرع الأكاديمية ببورسعيد إن ورشة العمل التي نظمها الفرع وحملت عنوان “الصناعة ومستقبل سوق العمل” تناقش مجموعة التحديات التى تواجه التوظيف وتوفير فرص العمل والتى تنبهت إليها الأكاديمية باعتمادها مناهج دراسية تلائم وتتفق مع احتياجات القطاعات المختلفة فضلا عن تقديم الاستشارات الفنية والمجتمعية لكافة المؤسسات والكيانات .

ومن جانبه قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن الأكاديمية نجحت في تأصيل الانتماء والهوية كما نجحت فى تأصيل المسؤلية المجتمعية لكافة الشركات الملاحية والصناعية والغرف التجارية بإتاحة التدريب داخل تلك الكيانات لطلاب الكلية.

لفت المحافظ إلى دور الأكاديمية فى تنميط الحياة لسكان بورسعيد وخلق أنشطة وتخصصات جديدة لأبنائنا تتوافق مع مخرجات سوق العمل.

فيما أكد الدكتور اكرم سليمان عميد كلية الهندسة بالأكاديمية أهمية وجود موانئ غرب وشرق بورسعيد والتى حازت على المركز العاشر لعام ٢٠٢٢ عالميا فى تصنيف البنك الدولي فى مؤشرات أداء الحاويات .

وقال إن إدارة الموانى تتطلب تحديث وتوفير خدمات ورقمنة وذكاء اصطناعي وهو ما يبرز دور كلية الهندسة فى تنفيذ تلك التطورات لافتا إلى الدور المتميز للأكاديمية فى التدريب والتعليم .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى شهدها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم، بعنوان “الصناعة ومستقبل سوق العمل”، المقامة بالأكاديمية االعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية البحرية.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تنفيذ ندوة” الصناعة ومستقبل سوق العمل” ، والتي تأتي تماشيا مع ما تشهده محافظة بورسعيد من نهضة كبرى في قطاع الصناعة وسوق العمل، فضلا عن الدور الهام لهذه الندوات في التوعية بجهود التنمية الصناعية و متطلبات المرحلة الراهنة.

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