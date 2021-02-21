الأكاديمية العربية تنظم لقاء بعنوان «ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة» للطلبة

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لقاء بعنوان “ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة” لطلبة الأكاديمية العربية، وذلك يوم الأحد 21 فبراير 2021 عبر تطبيق زوم، بحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

يهدف اللقاء المنعقد بحضور وزيرة البيئة ورئيس الأكاديمية، والذى يحمل عنوان “ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة” لطلبة الأكاديمية العربية على كيفية دعم الشباب فى المشروعات التى لها علاقة بالبيئة، وما هى النقاط التى يجب توافرها لبداية ناجحة نحو إقامة المشروعات الصغيرة ذات الصلة بقطاع البيئة، بالإضافة إلى كيفية توفير التدريب والتمويل اللازم لهؤلاء الشباب وتوجيههم نحو الطريق الصحيح حتى تكون بداية مشروعاتهم صحيحة وناجحة مستقبلاً، خاصة أن قطاع البيئة من الممكن يوفر دخلا جيدا.

أبدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على سعادتها بالمشاركة البحرى لقاء “ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة” لطلبة الأكاديمية، والذى نظمته الأكاديمية العربية، مشيرة إلى أن الأكاديمية سباقة لتنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات الهامة والتى تهدف إلى الإستشمار فى شباب الدولة مثل ما كانت سباقة فى المساعدة بالنزول للمحافظات وتدريب الشباب فى المحليات للتعامل مع منظومة المخلفات الصلبة والعديد من الملفات البيئية والمشروعات البحثية بالتعاون مع الوزارة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تدعم الشباب بمصر وتوفر لهم فرص عمل لإقامة مشروعات كثيرة من ضمنها مشروع وحدات البيوجاز.

هناك أربعة محاور لابد أن تتوفر لأي شاب مقبل

وأشارت إلى أن الوازرة تستقبل طلبات إقامة هذا المشروع، وتقوم بتدريب الشباب وتمويلهم عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لإنشاء وحدات البيوجاز بالريف المصرى عن طريق استخدام المخلفات للإنتاج الأسمدة والوقود البديل، مشددة على أن هناك أربعة محاور لابد أن تتوفر لأى شاب مقبل على إقامة مشروع وهو أن يدرك أهمية دوره، وأن يعى ما هو الدور الذى سيقوم بتنفيذه، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية وتحديد بداية المشروع المقبل على تنفيذه.

فى بداية كلمته أبدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ترحيبه الكبير بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبالساده الحضور بلقاء “ريادة الأعمال والحفاظ على البيئة” لطلبة الأكاديمية، مشيرًا إلى أن مشاركة وزيرة البيئة يؤكد مدى الاهتمام المقدم من جمهورية مصر العربية فى مجال البيئة ودعم الشباب.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية العربية تحرص على دعم الشباب المصرى والعربى فى كافة المجالات العلمية، ومن ضمنها بكل تأكيد ملف البيئة، مؤكدا أن لقاء اليوم يأتى تزامنًا مع مرور خمسة أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، والذى نجح فى تقديم العديد من الإنجازات مثل “رالى مصر لريادة الأعمال – رالى رواد مصر”.

وشدد أن الأكاديمية العربية تبذل كل جهد من أجل المساعدة فى دعم الشباب، وأن هناك العديد من المشروعات البحثية التى تتعاون الأكاديمية من خلالها مع وزارة البيئة.