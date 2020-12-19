نقل وملاحة

الأكاديمية العربية تكرم محافظ بورسعيد لاختياره المحافظ الأفضل عربيا

الدكتور اسماعيل عبد الغفار يكرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
أماني العزازي 5:16 م, السبت, 19 ديسمبر 20 5:16 م, السبت, 19 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كرم الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم السبت، اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد وذلك بمناسبة اختياره أفضل محافظ على مستوى العالم العربى.

وقدم اللواء اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية ببورسعيد، التهنئة للمحافظ على فوزه فى مسابقة التميز الحكومى على مستوى الوطن العربى، مؤكدا أن هذه الجائزة نتيجة جهد متواصل لمحافظ بورسعيد، مما ساهم فى تحقيق أفضل مستوى من التنمية للمحافظة.

اقرأ أيضا  وزير النقل يتفقد «مخزن روما» المحترق في ميناء الإسكندرية

وخلال اللقاء هنأ محافظ بورسعيد اللواء إسماعيل عبدالغفار لتجديد الثقة به كرئيس للأكاديمية البحرية، مؤكدا أن هناك تعاونًا دائما بين الأكاديمية ومحافظة بورسعيد بما يحقق مزيدا من التقدم.

كما هنأ محافظ بورسعيد الدكتورة أمل عصفورة وذلك لفوزها فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن الأكاديمية شهدت تقدما كبيرا خلال رئاسة الدكتورة أمل عصفور متمنيا لها مزيد من التوفيق فى عملها الجديد فى مجلس النواب.

اقرأ أيضا  وزير النقل يتابع جاهزية المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي

وكانت بورسعيد قد شهدت وفودا من المهنئين للمحافظ بجائزة افضل محافظ في الوطن العربي منذ تم الإعلان عن الفوز.

واستمرت وفود المهنيين في التوافد علي ديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة الي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بفوزة بجائزة أفضل محافظ عربي في مسابقة جائزة التمييز الحكومي الذي نظمتة امارة دبي تحت رعاية جامعة الدول العربية.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 17-12-2020

وأكد محافظ بورسعيد أن الفوز بالجائزة هو تقدير للأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بأكملها، والتي كان لها دور بارز في التميز في الأداء في كافة المجالات، والتي جعلت من بورسعيد قاطرة التنمية لمصر وجوهرة مدن البحر المتوسط.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

شحن 3300 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أماني العزازي 5:56 م, السبت, 19 ديسمبر 20

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 19-12-2020

مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

وزير القوى العاملة يلتقي صيادي بورسعيد غدًا لبحث مشاكلهم

أماني العزازي 7:40 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

السيسي يتفقد أعرض طريق في الشرق الأوسط (صور)

المال - خاص 6:59 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

«مصر للطيران» تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ عودة الحركة في يوليو الماضي غدا

دعاء محمود 5:39 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم 19 سفينة

أماني العزازي 4:57 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20