الأكاديمية العربية تكرم محافظ بورسعيد لاختياره المحافظ الأفضل عربيا

كرم الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم السبت، اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد وذلك بمناسبة اختياره أفضل محافظ على مستوى العالم العربى.

وقدم اللواء اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية ببورسعيد، التهنئة للمحافظ على فوزه فى مسابقة التميز الحكومى على مستوى الوطن العربى، مؤكدا أن هذه الجائزة نتيجة جهد متواصل لمحافظ بورسعيد، مما ساهم فى تحقيق أفضل مستوى من التنمية للمحافظة.

وخلال اللقاء هنأ محافظ بورسعيد اللواء إسماعيل عبدالغفار لتجديد الثقة به كرئيس للأكاديمية البحرية، مؤكدا أن هناك تعاونًا دائما بين الأكاديمية ومحافظة بورسعيد بما يحقق مزيدا من التقدم.

كما هنأ محافظ بورسعيد الدكتورة أمل عصفورة وذلك لفوزها فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن الأكاديمية شهدت تقدما كبيرا خلال رئاسة الدكتورة أمل عصفور متمنيا لها مزيد من التوفيق فى عملها الجديد فى مجلس النواب.

وكانت بورسعيد قد شهدت وفودا من المهنئين للمحافظ بجائزة افضل محافظ في الوطن العربي منذ تم الإعلان عن الفوز.

واستمرت وفود المهنيين في التوافد علي ديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة الي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بفوزة بجائزة أفضل محافظ عربي في مسابقة جائزة التمييز الحكومي الذي نظمتة امارة دبي تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الفوز بالجائزة هو تقدير للأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بأكملها، والتي كان لها دور بارز في التميز في الأداء في كافة المجالات، والتي جعلت من بورسعيد قاطرة التنمية لمصر وجوهرة مدن البحر المتوسط.