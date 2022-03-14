الأكاديمية العربية تعقد مؤتمرها السنوي مارلوج 11 الأحد المقبل

المؤتمر يناقش موضوعات متعلقة بدور التكنولوجيا في إدارة الاقتصاد الأزرق وفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد الأزرق والنقل البحري والموانئ التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق



يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس 2022 وعلى مدار ثلاث أيام المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج 11) تحت عنوان: (Towards a Sustainable Blue Economy) .

يأتي ذلك بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الدولية والعربية والمصرية الهامة من بينهم دكتورة كليوباترا دومبيا رئيس الجامعة البحرية الدوليه (WMU) ، والسيد فرانشيسكو لافلر رئيس المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي (PIANC) ، والسيد رودي فان ديرفين رئيس الهيئة الدولية للممرات الملاحية الداخلية ، والسيد فرانشيسكو كاربونيل رئيس قطاع النقل والتنمية بمنظمة الاتحاد من اجل المتوسط (UFM) .

وحسب مصدر مسئول بمعهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” فمن المقرر أن يناقش المؤتمر موضوعات متعلقة بدور التكنولوجيا في إدارة الاقتصاد الأزرق، وفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد الأزرق والنقل البحري والموانئ، التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق.

يقام المؤتمر تحت رعاية الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ومعالي وزير النقل بجمهورية مصر العربية (دولة المقر) الفريق كامل الوزير.

ويعقد المؤتمر هذا العام برعاية عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية الكبرى من أهمها الراعي الرسمي للمؤتمر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات (NTRA) والراعي البلاتيني شركة الجرافات البحرية الوطنية (NMDC)، وموانئ ابوظبي (ADports) ، وشركة (ABB) للصناعات الكهربائية، وشركة (Fortinet) للأمن الالكتروني كراعي ذهبي للمؤتمر.

وعلى هامش المؤتمر يعقد عدد من الفعاليات الكبرى منها المعرض الدولي لمعدات الموانئ (IME) والذي يحظى بمشاركة العديد من الجهات والشركات الرائدة في مجال النقل البحري والموانئ على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي وفي مقدمتها شركة قناة السويس والعديد من شركات الحاويات بالإضافة لأتحاد موانئ البحر المتوسط وشركة الجرافات البحرية الوطنية من دولة الامارات العربية المتحدة.

وكذلك تعقد ورشتان عمل الاولى بعنوان (CBC for Innovation in Transport – THE TECHLOG PROJECT) وذلك للاعلان عن مشروع (TECHLOG) والذي يموله الاتحاد الأوروبي حيث ان الاكاديمية العربية أحد الاعضاء المشاركين في هذا المشروع.

والورشة الثانية بعنوان (Building a Resilient Supply chain) ، كما يعقد على هامش المؤتمر وعلى مدار خمسة ايام برنامج تدريبي بعنوان (Port Strategic Planning Management Marketing) بالتعاون مع مركز التدريب البحري (APEC) بميناء انتورب بلجيكا والتي تضم محاضرين من الخبراء في هذا المجال من مصر وبلجيكا.

هذا بالاضافة لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون العلمي منها اتفاقية تعاون بين الاكاديمية العربية والجامعة البريطانية، واتفاقية تعاون بين معهد تدريب الموانئ ومركز التدريب البحري (APEC) ببلجيكا والذي سيجعل المعهد مركز للتميز في شمال افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط بالاضافة لتوقيع المعهد اتفاقية للتبادل والتعاون مع جامعة بورسعيد.

جدير بالذكر أن مؤتمر مارلوج يعد ملتقى علمي وعالمي تنظمه الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية منها المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي (PIANC) الشريك العلمي للمؤتمر، وجامعة جنوى الإيطالية الشريك الأكاديمي للمؤتمر، وكذلك جهات دولية ممثله في اتحاد موانئ البحر المتوسط (MEDports) ، مؤسسة ميناء فالنسيا الاسباني، معهد التدريب (APEC) بميناء انتورب ببلجيكا، والاتحاد الدولي للموانئ (IAPH) ، ومنظمة الإتحاد من أجل المتوسط(UFM) وإتحاد Global Shipping Think Tank Alliance وكذلك مؤسسة (INSME) الإيطالية.

ويصدر المؤتمر سنوياً وعلى مدار عشر سنوات عدد من التوصيات المهمة التي كان لها دورها في عملية تنمية وتطوير الموانئ في مصر والمنطقة العربية.