الأكاديمية العربية تشارك فى اجتماع المجلس التنفيذى للجامعات البحرية بطوكيو

معتز محموديشارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم ‏والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى جتماعات المجلس التنفيذى الدولى الاستثنائى للرابطة الدولية للجامعات ‏البحرية‎ (IAMU) ‎‏والمقامة حاليًّا فى طوكيو باليابان‎ .‎تأتى مشاركة عبد ال

معتز محمود





يشارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم ‏والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى جتماعات المجلس التنفيذى الدولى الاستثنائى للرابطة الدولية للجامعات ‏البحرية‎ (IAMU) ‎‏والمقامة حاليًّا فى طوكيو باليابان‎ .‎

تأتى مشاركة عبد الغفار فى اجتماعات المجلس التنفيذى الدولى الاستثنائى لرابطة ‏الجامعات البحرية بوصفه عضوًا فى المجلس التنفيذي للرابطة الدولية للجامعات البحرية للمرة الثانية على ‏التوالى وحتى عام 2020؛ كونه رئيسًا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التى تعد أحد ‏أهم وأكبر الجامعات فى المجال البحرى على مستوى العالم.‏‎ ‎

فى الوقت نفسه وقع الاختيار على الأكاديمية لعضوية لجنة الشئون الأكاديمية‎ ،(AAC) ‎حيث تم اختيار ‏الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيسًا لتلك اللجنة باتحاد الجامعات البحرية الدولية‎ (IAMU) ‎حتى نهاية مارس ‏‏2020.‏

كما تترأس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مجموعة عمل مكونة من خمس جامعات بحرية؛ ‏لتنفيذ مشروع تحديث وإنشاء قاعدة بيانات تفاعلية للرابطة الدولية للجامعات البحرية بمشاركة جامعة داليان ‏وخبراء من ثلاث جامعات دولية اعتبارًا من أول أبريل 2018 وحتى نهاية مارس 2019.

وصرح عبد الغفار بأن الرابطة الدولية للجامعات البحرية أسست من ‏قبل سبع جامعات تمثل القارات الخمس فى العالم‎ .‎

وأضاف أن الجامعات المؤسسة للرابطة الدولية ‏البحرية هي:‏‎ ‎‏(الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة عن إفريقيا،‎ ‎الكلية البحرية ‏الأسترالية (أوقيانوسيا)، جامعة كارديف (أوروبا الغربية)، جامعة بوليتكنيكال في كاتالونيا، كلية الدراسات ‏البحرية، برشلونة، جامعة أسطنبول التقنية (البحر المتوسط، البحر الأسود، خارج وسط وشرق أوروبا)، ‏جامعة كوبي من ميركانتيل البحرية (آسيا)، أكاديمية مين البحرية (الأمريكتين بما في ذلك منطقة البحر ‏الكاريبي) والجامعة البحرية العالمية “التمثيل العام”).‏

ولفت إلى أن الرابطة الدولية للجامعات البحرية هى شبكة عالمية من الجامعات البحرية الرائدة توفر التعليم ‏البحري والتدريب من البحارة لصناعة النقل البحري العالمي.‏