الأكاديمية العربية تشارك فى اجتماع المجلس التنفيذى للجامعات البحرية بطوكيو

معتز محمود
يشارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى جتماعات المجلس التنفيذى الدولى الاستثنائى للرابطة الدولية للجامعات البحرية (IAMU) والمقامة حاليًّا فى طوكيو باليابان .
تأتى مشاركة عبد الغفار فى اجتماعات المجلس التنفيذى الدولى الاستثنائى لرابطة الجامعات البحرية بوصفه عضوًا فى المجلس التنفيذي للرابطة الدولية للجامعات البحرية للمرة الثانية على التوالى وحتى عام 2020؛ كونه رئيسًا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التى تعد أحد أهم وأكبر الجامعات فى المجال البحرى على مستوى العالم.
فى الوقت نفسه وقع الاختيار على الأكاديمية لعضوية لجنة الشئون الأكاديمية ،(AAC) حيث تم اختيار الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيسًا لتلك اللجنة باتحاد الجامعات البحرية الدولية (IAMU) حتى نهاية مارس 2020.
كما تترأس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مجموعة عمل مكونة من خمس جامعات بحرية؛ لتنفيذ مشروع تحديث وإنشاء قاعدة بيانات تفاعلية للرابطة الدولية للجامعات البحرية بمشاركة جامعة داليان وخبراء من ثلاث جامعات دولية اعتبارًا من أول أبريل 2018 وحتى نهاية مارس 2019.
وصرح عبد الغفار بأن الرابطة الدولية للجامعات البحرية أسست من قبل سبع جامعات تمثل القارات الخمس فى العالم .
وأضاف أن الجامعات المؤسسة للرابطة الدولية البحرية هي: (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة عن إفريقيا، الكلية البحرية الأسترالية (أوقيانوسيا)، جامعة كارديف (أوروبا الغربية)، جامعة بوليتكنيكال في كاتالونيا، كلية الدراسات البحرية، برشلونة، جامعة أسطنبول التقنية (البحر المتوسط، البحر الأسود، خارج وسط وشرق أوروبا)، جامعة كوبي من ميركانتيل البحرية (آسيا)، أكاديمية مين البحرية (الأمريكتين بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي) والجامعة البحرية العالمية “التمثيل العام”).
ولفت إلى أن الرابطة الدولية للجامعات البحرية هى شبكة عالمية من الجامعات البحرية الرائدة توفر التعليم البحري والتدريب من البحارة لصناعة النقل البحري العالمي.