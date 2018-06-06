الأكاديمية العربية تسعى لافتتاح فرعين فى العلمين والإمارات

نادية صابر مدحت إسماعيل:



تسعى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لوضع حجر أساس فرعين جديدين للأكاديمية مطلع العام المقبل، فى مدينة العلمين، وآخر فى الإمارات، بحسب تصريحات إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.



أضاف عبد الغفار لـ«المال»، على هامش توقيع عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية، حتى 2030 مع وزارة النقل، أن التكلفة المالية للفرعين تحديدها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الأكاديمية متطلعة للتوسع فى السوق الخارجية سواء فى الشق الأكاديمى أوالعملي.



بدأت الأكاديمية نشاطها بمقر مؤقت بمدينة الإسكندرية فى 28 فبراير 1972، وتخصص معونة فنية لمدة 5 أعوام، قدرها 2.3 مليون دولار على هيئة خبراء وبعثات ومعدات تدريبية، ويوجد 3 مقرات خارجية للأكاديمية فى سوريا، واليمن، والسودان.



أوضح عبدالغفار، أن الأكاديمية تحدث البنية المعلوماتية فى موانئ طرابلس، ولبنان، ومصراته بليبيا، ووبور سودان، موضحا أن ذلك يخلق تكاملًا مع الموانئ البحرية العربية، ويساهم فى تطوير منظومة النقل البحرى دوليا.



أشار رئيس الأكاديمية العربية، إلى أن دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030، تتضمن محوراً متعلقًا بالتشريعات، وأهم المقترحات القانونية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى الموانئ، والانتهاء منها خلال فترة 8 أشهر.



يشار إلى أن المخطط إعداده من خلال الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى بالأكاديمية، بالشراكة مع المكتب الاستشارى «إتش بى سي«، بميناء هامبورج بألمانيا، بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة، مع الأخذ فى الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، وتحليل الوضع الحالى للموانئ، من حيث الطاقة الاستعابية، ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة على المستوى القومى وعلى مستوى كل ميناء، لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط.