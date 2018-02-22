الأكاديمية العربية تستضيف ورشة عمل التكتل البحرى العربى

معتز محمود



تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة ‏لجامعة الدول العربية، فعاليات “ورشة عمل التكتل البحرى العربى”، ‏وذلك يومى الاثنين والثلاثاء 26-27 فبراير 2018، بقاعة الاجتماعات ‏الرئيسية بمقر الأكاديمية فى أبى قير بالإسكندرية، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء النقل العرب فى ‏دورته رقم 30 أكتوبر 2017.‏

ومن المقرر أن يشهد فاعليات الورشة هشام عرفات، وزير النقل وكمال حسن على، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، والسفير محمد محمد ربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وتناقش ورشة عمل التكتل البحرى العربى عدة محاور مهمة، منها مفهوم التكتلات البحرية ورؤية الاتحادات ‏العربية بشأنها وشرح للوضع الحالى للتجارة العربية والوضوع البحرى بين الدول.

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كما تناقش ورشة العمل الرؤية الاقتصادية لتشكيل تكتل بحرى عربى, وعرض نماذج لتكتلات بحرية فى ‏دول عربية الى جانب عرض نماذج لتكتلات بحرية اجنبية.

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ويأتى ذلك بينما يتضمن اليوم الثانى لورشة العمل, مائدة مستديرة تناقش المخطط العام للتكتل البحرى ‏المقترح, وآلية عمل التكتل البحرى, والاشكال المختلفة للتبعية الفنية والادارية للتكتلات البحرية, معوقات ‏التنفيذ, قبل عرض النتائج والتوصيات.‏

