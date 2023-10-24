الأكاديمية العربية تستضيف فاعليات الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب اليوم

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء فاعليات الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبى قير الأسكندرية.

ومن المقرر أن يتم خلال هذه الدورة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين (اكتوبر 2023 أكتوبر 2025).

وكان وزير النقل المصرى الفريق مهندس كامل الوزير، قد ترأس أمس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، بمشاركة الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، وزير النقل العراقى رزاق عجيمي، وزيرة النقل بالمملكة الأردنية وسام التهتمونى نائب وزير النقل السعودى رميح بن عبدالعزيز وزير النقل اليمنى عبد السلام صالح حميد ، وممثلي الدول أعضاء المكتب التنفيذي.

وترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الدورة العادية رقم (71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، الذي انعقد يوم أمس الإثنين، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

كما شارك في الاجتماع بصفة مراقب العديد من المنظمات والاتحادات العربية العاملة في مجال النقل، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأستاذ الدكتور.

واستهل الحاضرون أعمال المكتب التنفيذي أمس بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا العدوان علي غزة ، متقدمين بخالص التعازي للشعب الفلسطيني.

ويشار إلي أنه وبتوجيه من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت الأكاديمية العربية خلال السنوات الماضية باستضافة اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي واجتماعات اللجان الفنية للنقل البحري وللنقل البري وللنقل متعدد الوسائط والملتقي العربي للنقل.