الأكاديمية العربية تستضيف البطولة العربية للرجبي

تستضيف ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فعاليات البطولة العربية للرجبى التى تقام خلال الفترة من 12-13 فبراير الجارى بمشاركة 8 منتخبات على مستوى الرجال، 4 منتخبات للسيدات من دول “مصر الإمارات، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، فلسطين، العراق.

تقام منافسات البطولة على مستوى الرجال بنظام المجموعتين

وتقام منافسات البطولة على مستوى الرجال بنظام المجموعتين على أن يصعد الأول والثانى من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائى، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثانى المجموعة الثانية، والأمر نفسه بالنسبة للمجموعة الثانية حتى الوصول إلى المباراة النهائية التى ستقام يوم السبت.

ويأتي ذلك فيما تقام مواجهات السيدات من مجموعة واحدة على أن يصل الأول والثانى من المجموعة مباشرة إلى المباراة النهائية.

ويشهد ختام البطولة حضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والسيد قيس عبد الله الظالعى رئيس الاتحاد العربى للرجبى ولفيف من رؤساء الاتحادات وممثلى الدول المشاركة فى البطولة.