الأكاديمية العربية تستضيف اجتماعات وزراء النقل العرب بالتزامن مع احتفالاتها باليوبيل الذهبى

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن الأكاديمية تستضيف اجتماعات الـدورة (35) لمجلس وزراء النقـل الـعـرب، هذا العام، والـذي يتـزامن مـع احتفاليـة اليوبيل الذهبي للأكاديمية إحـدى المنظمـات المتخصصـة التابعة لجامعة الدول العربية، وبيـت الخبـرة والـذراع الفنـية المتخصـصة فـي مجـالات التعلـيم والتـدريب والبحـوث والاستشــارات.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته فى جلسة افتتاح مجلس وزراء النقـل الـعـرب، أن هـذه الـدورة تختص بمناقشـة موضـوعات بالغـة الأهميـة، ومنهـا، علـى سبيل المثال لا الحصـر، بحـث سـبل تمويـل تكلفـة دراسـة الجـدوى الشـاملة لمشروع إنشاء آليـة عربيـة وقاعدة بيانـات لـدعم مجـال صناعة إصـلاح وبنـاء السـفـن فـي الـدول العربيـة، والاتجاهـات الحديثـة فـي تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي بقطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها في المنطقة العربيـة.

وتابع عبد الغفار: نعيش الآن عصر الثورة الصناعية الرابعة، وقد أخذت الرقمنة والذكاء الاصطناعي سبيلها إلى مجالات الحياة من أجل حياة أفضل،

حيث تتم الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات والمنتجات بشكل ابتكاري مؤثر على جميع القطاعات بالدول المتقدمة.