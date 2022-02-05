نقل وملاحة

الأكاديمية العربية تختار أكرم سليمان لـ«الهندسة» وعلاء مرسي لـ«تدريب الموانئ»

اختيار الأستاذ الدكتور عمرو علي مساعدا لرئيس الأكاديمية للتعليم الهندسي
أماني العزازي 11:17 ص, السبت, 5 فبراير 22 11:17 ص, السبت, 5 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر اللواء الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حركة تنقلات وترقيات جديده شملت اختيار الدكتور أكرم سليمان العميد الحالى لمعهد تدريب الموانئ لشغل منصب عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا فيما تم تعيين الدكتور علاء مرسي عميد لمعهد تدريب الموانئ واختيار الأستاذ الدكتور عمرو علي مساعدا لرئيس الأكاديمية للتعليم الهندسي.

كما تم اختيار الدكتور أكرم سليمان السلمي أستاذ هندسة الموانئ والمنشآت الساحلية ليكون ضمن مجموعة عمل الإبداع التابعة للجنة المعلومات وتبادل الخبرات بالمنظمة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH) والتي عقدت أول اجتماعاتها يوم الأربعاء الماضي، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها نظريات الإبداع وكيفية الاستفادة منها في مجال الموانئ، الإبداع في الموانئ، التفكير الإبداعي ومستقبل الموانئ.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 5-2-2022

وذكر أن معهد تدريب الموانئ (PTI) يلعب دورا محوريا ومهما في مجال تنمية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالموانئ بدول شمال وجنوب البحر المتوسط.، ونجح أكرم سليمان فى دفع المعهد ليصبح واحدا من أكبر مراكز التدريب البحرى فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشملت حركة الترقيات والتنقلات إختيار الدكتور عصام البكل العميد الحالى لمجمع خدمة الصناعة بالإكاديمية البحرية ليصبح مستشارا لرئيس الأكاديمية لتكنولوجيا التعليم الفنى، ويعد البكل واحدا من أبرز الداعمين للتعليم الفنى بالأكاديمية العربية ونجح خلال رئاسته فى إنشاء معهد الدراسات التقنية وخلق كوادر فنية فى مجالات وتخصصات الصناعة المختلفة.

اقرأ أيضا  تفريغ 8981 طن رخام وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد

كما نجح فى إعداد حلقة وصل جيدة بين التعليم الأكاديمي الفنى وبين رجالات الصناعة والحصول على منح دراسة مجانية لأوائل التعليم الفنى بالمحافظات الراغبين فى الالتحاق بالمعهد بجانب مساعدة الطلاب على الإبداع والابتكار.

  • الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعه وراعى التعليم الفنى بالاكاديميه

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

محمد بدر 12:19 ص, السبت, 5 فبراير 22

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 5-2-2022

مدحت إسماعيل 12:00 ص, السبت, 5 فبراير 22

ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار تأجير سفن الحاويات

السيد فؤاد 10:48 م, الجمعة, 4 فبراير 22

تفريغ 8981 طن رخام وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد

أماني العزازي 6:54 م, الجمعة, 4 فبراير 22

«النقل» تطالب المواطنين بالتوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

محمود محسن 6:31 م, الجمعة, 4 فبراير 22

مصر للطيران تهيب بالمسافرين للسعودية ضرورة تقديم شهادة سلبية لفحص (PCR)

دعاء محمود 5:10 م, الجمعة, 4 فبراير 22