الأكاديمية العربية تختار أكرم سليمان لـ«الهندسة» وعلاء مرسي لـ«تدريب الموانئ»

أصدر اللواء الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حركة تنقلات وترقيات جديده شملت اختيار الدكتور أكرم سليمان العميد الحالى لمعهد تدريب الموانئ لشغل منصب عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا فيما تم تعيين الدكتور علاء مرسي عميد لمعهد تدريب الموانئ واختيار الأستاذ الدكتور عمرو علي مساعدا لرئيس الأكاديمية للتعليم الهندسي.

كما تم اختيار الدكتور أكرم سليمان السلمي أستاذ هندسة الموانئ والمنشآت الساحلية ليكون ضمن مجموعة عمل الإبداع التابعة للجنة المعلومات وتبادل الخبرات بالمنظمة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH) والتي عقدت أول اجتماعاتها يوم الأربعاء الماضي، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها نظريات الإبداع وكيفية الاستفادة منها في مجال الموانئ، الإبداع في الموانئ، التفكير الإبداعي ومستقبل الموانئ.

وذكر أن معهد تدريب الموانئ (PTI) يلعب دورا محوريا ومهما في مجال تنمية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالموانئ بدول شمال وجنوب البحر المتوسط.، ونجح أكرم سليمان فى دفع المعهد ليصبح واحدا من أكبر مراكز التدريب البحرى فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشملت حركة الترقيات والتنقلات إختيار الدكتور عصام البكل العميد الحالى لمجمع خدمة الصناعة بالإكاديمية البحرية ليصبح مستشارا لرئيس الأكاديمية لتكنولوجيا التعليم الفنى، ويعد البكل واحدا من أبرز الداعمين للتعليم الفنى بالأكاديمية العربية ونجح خلال رئاسته فى إنشاء معهد الدراسات التقنية وخلق كوادر فنية فى مجالات وتخصصات الصناعة المختلفة.