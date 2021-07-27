اتصالات وتكنولوجيا

الأكاديمية العربية تحقق قفزة نوعية في ترتيب الجامعات عالميا

احتلت الأكاديمية المركز 2075 من إجمالي أكثر من 31 ألف جامعة من مختلف دول العالم
معتز محمود 5:41 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 5:41 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قفزة نوعية في الترتيب العالمی للجامعات وفقا لتقييم (webometrics) ، في تقييم  يوليو 2021 الخاص بالتصنيف الدولي الجامعات..  واحتلت الأكاديمية المركز 2075 من إجمالي أكثر من 31 ألف جامعة من مختلف دول العالم .

وحققت الأكاديمية تقدما مرموقا في ترتيب الجامعات في التصنيف العالمي (webometrics ) بعد ان كان ترتيبها 2204 في تصنيف يناير 2021 حيث قفزت الأكاديمية 129 مركزا في ترتيب الجامعات العالمية في فترة وجيزة بالرغم الظروف العالمية لجانحة فيروس كورونا.  

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ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات ( webometrics ) أكبر نظام التقييم الجامعات العالمية حيت يغطي ما يزيد عن 31 الف جامعة على مستوى العالم ، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي البحث العلمي ، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات القنية ، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر ، ويهدف إلى تحفيز الباحثين في جميع انحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الإنترنت.

ويعتمد ويبومترکس ( Webometrics ) في تقييمه على نشاطات الجامعات التي تظهر في موقعها الإلكتروني وتستند إلى عدد من المعايير والتي من بينها عند الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونيا، ومدى استخدام اسم الجامعة في الروابط الخارجية ومحركات البحث وغيرها .

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من جانبه توجه الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، بالشكر إلى اللجنة المعنية بملف الأكاديمية في التصنيف مؤكدا أن تلك الطفرة النوعية في ترتيب الأكاديمية على مختلف المستويات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى استراتيجية وخطة محددة حتى تواصل الأكاديمية العربية نشر رسالتها بعد أن أصبحت صرحًا علميًّا شامخًا ومنارة للعلم في مصر والعالم العربي.

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بقلم معتز محمود

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