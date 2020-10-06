الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 294 طالبا من كلية الهندسة والتكنولوجيا

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مساء أمس الاثنين بتخريج ٢٩٤ طالبا من كلية الهندسة والتكنولوجيا دفعة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢٠ ، وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربيه بأبي قير بالإسكندرية.

ينتمي الخريجون إلى جنسيات ٥ دول وهي “السعودية، العراق، اليمن، وليبيا ومصر” وبلغ عدد الخريجين من قسم الهندسة الكهربية والتحكم الآلى ٣٠ خريجاً ومن قسم هندسة التشييد والبناء ٩١ خريجاً ومن قسم الهندسة الصناعية والإدارية ٢٤ خريجاً ومن قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى ١٢٤ خريجاً ومن قسم الهندسة البحرية ٢٥ خريجاً.

وأقيم الحفل بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، ونادية أحمد عبده محافظ البحيرة السابق والدكتور عمرو علي عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية وكوكبة من السفراء والقناصل المعتمدين فى مصر.

وقال رئيس الأكاديمية إن الإكاديمية استطاعت ان تحقق الكثير من الإنجازات رغم الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد لأنها تمتلك رأس مال بشرى قوى وكوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس وشباب متميز فخر لمصر وفخر لأمتنا العربية.

وأضاف أن الأكاديمية تقدر أهمية التدريب العملي الميداني للطلاب وما يحققه من صقل لمهاراتهم، فإن الأكاديمية نجحت فى توفير فرص مميزة من التدريب العملى للطلاب داخل وخارج البلاد للارتقاء بمستوى التدريب الطلابى ليتواكب مع مستجدات التكنولوجيا والتطوير ولضمان تحقيق التدريب الأهداف المرجوة وتطبيق ما تم دراسته لتساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل.

الأكاديمية توفر فرص تدريب عملى داخل وخارج البلاد

وأكد أن كلية الهندسة والتكنولوجيا قد حازت منذ انشائها على اعتراف المجلس الأعلى للجامعات المصرية بجميع برامج البكالوريوس بها كما حازت على اعتماد المعاهد الهندسية البريطانية لجميع تخصصات الكلية بجانب اعتماد من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA) ، كما حازت الكلية على اعتماد الهيئة الامريكية “ABET” لاعتماد كليات الهندسة بالجامعات المختلفة لجميع درجات البكالوريوس التى تمنحها وقد حازت الكلية على هذا الاعتماد منذ عام 2010 وتم تجديد الاعتماد حتى 2023.

كما وقع إسماعيل عبد الغفار اتفاقية تعاون مشترك مع وكالة الفضاء المصرية والتي مثلها الاستاذ الدكتور محمد القوصي – الرئيس التنفيذي للوكالة-، وذلك بهدف تعزيز العمل المشترك بين الجانبين وتأسيس شراكة استراتيجية فاعلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وأكد عبد الغفار على أهمية مثل هذه الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية العلمية، كما يعكس حرص الأكاديمية الدائم على توطيد أواصر التعاون المشترك مع شركائها من المؤسسات العلمية والبحثية على المستوى المحلي والإقليمي، والذين يؤدون دوراً مهماً في منح فرصة تبادل الخبرات العملية وتوظفيها في خدمة العلم وبناء الإنسان .

وتهدف الاتفاقية الي تبادل الزيارات وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة بمجالات تكنولوجيا الفضاء فضلا عن تبادل الخبرات العلمية والبحثية والفنية المتوفره لدى الجانبين وإعداد برامج متخصصه للعاملين في المجالات ذات الصلة بعلوم الفضاء .



