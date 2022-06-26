الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من المعهد العربي لإعداد القيادات

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم السبت، بتخريج -الدفعة الأولى- من المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية الحاصلين على الماجستير المهني في القيادة.

وأقيم الحفل بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق- أمين اتحاد الجامعات العربية-، اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي ، الدكتور حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات ، لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.

وفي مستهل كلمته وجه سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية التهنئة للخريجين وذويهم ولضيوف الحفل ، وقال : ” يسعدني أن أكون هنا لأشارككم الاحتفال بهذه المناسبة الرائعة ، يجب أن تكونوا فخورين جدًا بأنفسكم لتحقيق هذا الهدف ، “نحن نحتفل بالخريجين في يومهم، والأكاديمية تشعر بالفخر وقد خرجت الدفعة الأولي من المعهد العربي لإعداد القيادات “.

كما وجه “عبد الغفار” حديثه للخريجين مؤكداً أن ” مفتاح النجاح ” للمرحلة القادمة سيكون بمواصلة الجد ووضع أهداف واضحة للمستقبل.

وأوضح قائلا: ” نراعي في الأكاديمية أعلي معايير جودة التعليم والبيئة التعليمي من أجل تقديم المزيد من الطاقات المبدعة والعقول المستنيرة بالمعارف الحديثة، مؤكدا أن الأكاديمية رسخت بصمتها و حجزت مكاناً مميزاً في “وجدان ” العمل العربي المشترك”.

وقام سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بتكريم الخريجين، مثمناً نجاحهم وتفوقهم العلمي، كما الشكر للدكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات وأعضاء هيئة التدريس على ما يقدمونه من جهد وعطاء ملموس لتخريج هذه الكوكبة من الكوادر القيادية المتميزة.

من جانبها قالت الدكتور / حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية ” يشرفني أن أقف بينكم اليوم للاحتفال بتخريج الدفعة الأولي م المعهد وقوامها 33 خريجاً من الحاصلين على الماجيستير المهني في القيادة.

وأشارت ” جودة” إلي أن المعهد العربي لإعداد القيادات تأسس في عام 2016 ، بهدف إعداد و تأهيل وخلق كوادر قادرة علي قيادة المستقبل الي جانب عام، بناء وتطوير القيادات على كافة المستويات.

واوضحت أن المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية يتعاون مع العديد من الدول العربية والإفريقية وكذلك مع عدد من الوزارات ، لافتة إلي قيام المعهد بصياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، والتى تُعدها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.



واختتمت الدكتورة حنان جودة كلمتها بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية علي الدعم والتحفيز الدائم ، كما توجهت بالشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وأسرة الأكاديمية علي كل ما يبذل من جهد في سبيل تحقيق أعلي درجات جودة التعليم أسوة بكبريات الجامعات وفقاً للتصنيفات الدولية.