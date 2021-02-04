الإسكندرية

الأكاديمية العربية تتقدم 149 مركزا في الترتيب العالمي للجامعات خلال يناير

وصل ترتيبها إلى المركز 2195 من إجمالي أكثر من 31 ألف جامعة من مختلف دول العالم
السيد فؤاد 4:09 م, الخميس, 4 فبراير 21 4:09 م, الخميس, 4 فبراير 21

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قفزت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -التابعة لجامعة الدول العربية- في  في الترتيب العالمي للجامعات وفقاً لتقييم ” webometrics “، وذلك في تقييم يناير الماضي الخاص بالتصنيف الدولي الجامعات.

واحتلت الأكاديمية المركز 2195 من إجمالي أكثر من 31 ألف جامعة من مختلف دول العالم ، وحققت تقدماً في ترتيب الجامعات في التصنيف العالمي ” webometrics ”  بعد أن كان ترتيبها 2344 في تصنيف يناير 2020 ، لتقفز قرابة 149 مركز ، وذلك في ترتيب الجامعات العالمية .

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ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات ” webometrics ” أكبر نظام التقييم الجامعات العالمية حيت يغطي ما يزيد عن 31 الف جامعة على مستوى العالم، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي البحث العلمي، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر.

ويهدف إلى تحفيز الباحثين في جميع أنحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الإنترنت.

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ويعتمد ويبومترکس ( Webometrics ) في تقييمه على نشاطات الجامعات التي تظهر في موقعها الإلكتروني وتستند إلى عدد من المعايير والتي من بينها عدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونياً ، ومدى استخدام اسم الجامعة في الروابط الخارجية ومحركات البحث وغيرها.

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بقلم السيد فؤاد

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