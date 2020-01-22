«الأكاديمية العربية» تبحث مع «الألمانية للتبادل العلمي» التعاون الثنائي

في ضوء ما تمتلكه الأكاديمية من منشآت كبيرة في عدة مجالات وتخصصات متعددة

تبحث الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إمكانية التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، في ضوء ما تمتلكه الأكاديمية من منشآت كبيرة في عدة مجالات وتخصصات متعددة.

واستقبل الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم مديرة الهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD) إيزابل ميرينج والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور عمرو الحلو رئيس وحدة الاتفاقيات والعلاقات الدولية.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتم استعراض كافة الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، بعد ترحيب رئيس الأكاديمية بمديرة الهيئة الألمانية للتبادل العلمى.

كما قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار عرضاً موجزاً عرّف من خلاله مديرة الهيئة الألمانية للتبادل العلمى بالأكاديمية واتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي مع الجامعات الأوروبية والأمريكية.

ووجهت مديرة الهيئة الألمانية للتبادل العلمى الشكر لعبد الغفار على حسن الاستقبال والضيافة، مٌثمنه الدور الكبير الذي تقدمه الاكاديمية فى تأهيل طلابها علمياً وعملياً .

وأثنت على ما رأته في الأكاديمية من منشآت كبيرة متقدم معربة عن اعتزازها بتلك الزيارة لذلك الصرح التعليمى المتميز، وقالت إيزابل ميرينج إنها فخورة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا معربة عن تطلعها للمزيد من التعاون.

يشار إلى أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي تحرص دائما على تقديم المنح للطلاب العرب والعمل على تعزيز التواصل بين الباحثين والعلماء الألمان والعرب.

وتوفر الهيئة كل عام للطلاب والباحثين المصريين 140 منحة للدراسة والبحث العلمي في ألمانيا، من بينها منح طويلة المدة تستمر من عام حتى ثلاثة أعوام.

وفى الختام قام الوفد بزيارة مركز القبة السماوية، ومجمع المحاكيات المتكامل.