الأكاديمية العربية تبحث متطلبات التنمية المستدامة بالموانئ المصرية في برنامج تدريبي

انتهى مركز البحوث والاستشارات ومعهد تدريب الموانئ بالأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من تنفيذ برنامج التنمية المستدامة Sustainable Development ومتطلباتها بالموانئ البحرية خلال الفترة من 15 – 19 مايو 2022 والتي نظمها معهد تدريب الموانئ لمجموعة من المدراء والإداريين بميناء دمياط وهيئة موانئ البحر الأحمر (السويس وسفاجا والغردقة وغيرها).

وأكد الدكتور محمد الأباصيري رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الاستشارات، أن البرنامج التدريبي تضمن التعريف بأهم القضايا والاعتبارات المرتبطة بالتنمية المستدامة (اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا).

كما تم التعرض لقضية التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وعلاقتها بالسلوكيات والممارسات البشرية وتأثير تلك التغيرات علي كافة مناحي الحياة البشرية، إضافة إلي التعرض لموضوع استخدامات الطاقة ودورها في التغيرات المناخية والبيئية، والحاجة الملحة لتطوير تكنولوجيات الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة النظيفة.

وأشار إلى أنه تم شرح التفصيلات المختلفة التي تتضمنها خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهدافها الـ 17 لتحقيق رؤية 2030 لتحويل وتغيير العالم إلي أن يكون اقتصادا عالميا مستداما، وقد قمنا بإعطاء بعض الأمثلة لتطبيقات مصر لهذه الأهداف.

ولفت إلى كيفية تطوير نظم الإدارة بالموانئ البحرية لتستوعب مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبني استراتيجية واضحة المعالم للإدارة المستدامة تكون مهمتها وضع معايير للمشروعات والأطراف العاملة بالموانئ والإشراف عليها ومتابعتها وإعداد تقارير بشأنها لدعم اتخاذ القرارات المتوافقة مع البيئة، إضافة إلي أهمية أن تكون هناك خطط شاملة للتعامل مع المخلفات والنفايات بالموانئ.

ويستهدف البرنامج تحويل موانينا إلي أن تكون موانئ خضراء صديقة للبيئة بما يعظم من التقييم العالمي وزيادة تنافسية الموانئ المصرية لتتبوأ المكانة اللائقة لها اقليميا وعالميا.