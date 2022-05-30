الأكاديمية العربية ببورسعيد تعقد اليوم مؤتمرها اللوجستي الأول

تعقد كلية النقل الدولي واللوجستيات بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، اليوم الإثنين مؤتمرها اللوجستي الأول تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وإشراف الدكتور عبد المنعم عبد الباري مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد.

ويدير فعاليات الملتقي الدكتور محمد حسان عميد كلية النقل الدولى بمشاركة لفيف من قيادات النقل البحري وخبراء الصناعة البحرية.

ومن ناحيته أكد عميد النقل الدولى ومنظم المؤتمر أن فعاليات الملتقي اللوجستي الأول تأتى كجزء من فعاليات نشاط Citlweek الحدث السنوي الأبرز بالكليه تحت شعار اللوجستيات قاطرة الوطن

الدكتور عبد المنعم رئيس فرع الاكاديميه ببورسعيد اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئه الاقتصاديه

ولفت إلى أن الملتقي يستهدف الحديث حول مجموعة من المحاور الخاصة بمجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد فى ظل التحديات المعاصره التى يشهدها العالم بمشاركة مراكز المسئوليه بالمؤسسات المختلفه

من المزمع أن يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديميه فعاليات المؤتمر وتتحدث الجلسه الأولى عن سلاسل الإمداد أوقات الأزمات،

فيما تستضيف فعاليات الجلسه الثانيه التى يترأسها الدكتور محمد رفعت رئيس قسم اللوجستيات وسلاسل الإمداد اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس متحدثا عن سبل زيادة تنافسية المنطقة لمحور قناة السويس.

وتشمل الفعاليات جلسة خاصة عن رفع كفاءة الموانئ المصريه بمشاركة الربان على عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد

وتتطرق محاور المؤتمر إلى منظومة الجمارك المصرية وتحويلها لمنظمة عالمية بمشاركة الدكتور طارق العزب رئيس المعهد القومي للتدريب الجمركي ووكيل وزارة الماليه الأسبق.