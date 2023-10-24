الأكاديمية العربية: النقل البري والبحري والجوي يعزز التنمية الاقتصادية والتكامل العربي

قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إننا نعيش الآن عصر الثورة الصناعية الرابعة، وقد أخذت الرقمنة والذكاء الاصطناعي سبيلها إلى مجالات الحياة من أجل حياة أفضل، إذ تتم الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات والمنتجات بشكل ابتكاري يؤثر على جميع القطاعات بالدول المتقدمة .

وتابع: يعتبر النقل البري، والجوي، والبحري من العوامل الرئيسية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والتكامل العربي.

وأضاف “عبد الغفار ” في كلمته، خلال انطلاق أعمال الدورة الـ36 لمجلس وزراء النقل العرب في الأكاديمية العربية بالإسكندرية أن منظومة النقل تمثل الشريان الأساسي للتنمية الشاملة للدول العربية، مشددا على ضرورة الاهتمام بمجالات التدريب والتطوير للكوادر البشرية العربية.

وشدد على أن قطاع النقل بين الدول العربية من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز التعاون والتواصل بين الدول العربية المجاورة.