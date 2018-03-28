الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبي الخامس للطب النفسى

بدور إبراهيم استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية والبحثية ، تنظم الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر الطبي السنوي الخامس للطب النفسي، بالتعاون مع أقسام الطب…

بدور إبراهيم



استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية والبحثية ، تنظم الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر الطبي السنوي الخامس للطب النفسي، بالتعاون مع أقسام الطب النفسى بمستشفيات القوات المسلحة، ووزارة الصحة، والجامعات المصرية تحت عنوان “ضمان جودة الرعاية الصحية للمرضى النفسيين”، علي مدار 3 أيام، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، ووزارة الصحة، والقوات المسلحة.

يتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية الهامة، وورش العمل، ومناقشة عدداً من الأوراق البحثية والمحاضرات، والتى تدور حول قضايا الإدمان، وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها، والضغوط النفسية، والحوادث، وعلاقة الطب النفسى بالتخصصات الطبية الأخرى، وأنواع العلاجات المختلفة للأمراض النفسية.

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة للواء طبيب أحمد التاودى، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، أكد خلالها علي اهتمام القوات المسلحة بالمنظومة العلمية والبحثية والمشاركة الفعالة مع القطاع المدني في العديد من التخصصات لتطوير المنظومة الطبية للمواطن المصري، سواء العسكرية أو المدنية علي حد سواء .

حضر الجلسة اللواء طبيب أيمن الشافعى، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، واللواء طبيب ماجد بهى الدين، مدير مستشفى الطب النفسى بالمعادى، ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، وعدد من الأطباء وأساتذة الجامعات المصرية .