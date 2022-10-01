الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تحتفل بتخريج دفعة 2021-2022 (صور)

نظمت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، مساء أمس، حفل تخرج دفعة 2021-2022، بشعب الأكاديمية الثلاث “الإعلام، الهندسة، إدارة الأعمال”، وذلك تحت رعاية عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

وبحضور قيادات مدينة الإنتاج الإعلامي، وعمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، ولفيف من الأكاديميين والإعلاميين.

وفي كلمته، قال د. عادل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، إن احتفال الطلاب بتخرجهم نقطة بداية الانطلاق إلى الحياة المهنية والاعتماد على الذات والاستقلال في الحياة.

وأكد د. عبد الغفار استمرار علاقة الأكاديمية بخريجيها طوال السنوات المقبلة.

وتضمَّن الحفل تكريم أوائل الخريجين وتكريم خريجي الأكاديمية، وكذلك الخريجون القدامى من المتميزين الذين حققوا نجاحًا في الحياة العملية.

وأشار عبد الغفار إلى أن تكريم الأكاديمية عددًا من خريجيها في السنوات الماضية الذين تبوّءوا مراتب مرموقة، خير دليل على مُتابعة أسرة الأكاديمية بكل اهتمام، لأبنائها المُتميزين.

وأشاد رئيس الأكاديمية بإمكانيات الأكاديمية التعليمية من مُدرجات وقاعات وأستديوهات ومعامل وإمكانيات النشاط والتدريب غير المسبوقة.

فضلًا عن وسائل التعليم المُتاحة لطلابها بهوليود الشرق مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي جعلتها قِبلة للتعليم العالي في مصر .

ونصح رئيس الأكاديمية الخريجين بعدم نسيان فضل أُسرهم وأولياء أمورهم، مهما شغلتهم حياتهم المهنية والعملية.

وأكد عمداء شُعب الأكاديمية د. خالد عبد الجواد عميد شعبة الإعلام، ود. سعيد الحلفاوي عميد شعبة الهندسة، ود. طارق حسنين عميد شعبة إدارة الأعمال، توفير الأكاديمية لطلابها كل الإمكانيات التعليمية الحديثة.

فضلًا عن الاستفادة من إمكانات لمدينة الإنتاج الإعلامي، بما يوفر فرصًا هامة في مجال التطبيقات المهنية والعملية.

وشهد حفل طلاب الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تقديم فقرة فنية لفريق shermoofers.