الأكاديمية البحرية تنظم معسكرات صيفية مجانية للتعليم ما قبل الجامعي

أمانى العزازيبدأ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، تحت عنوان (اعرف ذاتك.. ابني نفسك)، على مدار ثلاثة أيام فعاليات استقبال المجموعة الأولى من المعسكرات الصيفية للشباب.وقالت الدكتورة أمل عصفور الرئيس الأكاديمي للفرع، إن المعسكر يستهدف تأهيل طلاب المرحلة الثانوية، ح

أمانى العزازي

بدأ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، تحت عنوان (اعرف ذاتك.. ابني نفسك)، على مدار ثلاثة أيام فعاليات استقبال المجموعة الأولى من المعسكرات الصيفية للشباب.

وقالت الدكتورة أمل عصفور الرئيس الأكاديمي للفرع، إن المعسكر يستهدف تأهيل طلاب المرحلة الثانوية، حيث يحتاج الشباب بناء شخصيتهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم للمرحلة الجامعية تمهيدا لبناء مستقبل عملى واعد.

ولفتت إلى أن برنامج اللمعسكرات الصيفية يأتي تنفيذا لأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنوللوجيا والنقل البحرى وهى خدمة المجتمع الذى تتواجد فيه انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية كمنظمة تعليمية رائدة ذات خبرة فى مجال التعليم والتدريب والاستشارات.

ويستهدف المعسكر الشباب الذين أنهوا مرحلة التعليم ما قبل الجامعى ويهتم بتعريف الشباب كيف يمكن أن يحدد هدفه ويضع تصورا لمستقبله من خلال التعرف على قدراته وإمكانياته، كما يهتم المعسكر بتمكين الشباب وتعريفهم بالمهارات المطلوبة فى المرحلة الجامعية وما بعدها.

أو يشارك فى تنظيم المعسكر وإدارته جميع الأقسام بالفرع.. ويهتم بنقل أعضاء هيئة التدريس بكليتى النقل الدولى واللوجستيات وكلية الهندسة والتكنولوجيا خبراتهم العلمية والعملية للشباب بطريقتهم واسلوبهم ولغتهم.

كما يمنح الفرصة للموهوبين من العاملين بالفرع لنقل خبراتهم وتجربتهم لهؤلاء الشباب ، يشارك فى تنظيم المعسكر جميع الاقسام الادارية بالفرع والتى تستهدف تقديم خدمة مجتمعية لشباب محافظات القناة ودمياط والدقهلية والمنوفية كما يشارك اتحاد طلاب فرع الاكاديمية ببورسعيد.

وقالت عصفور إن الاشتراك بالمعسكر مجاني، ويتضمن عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية لبناء الشخصية المتكاملة للشباب وتوجيههم بشكل علمى مبتكر.