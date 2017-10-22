الأكاديمية البحرية: تقدمنا أكثر من 3 آلاف مركز بين جامعات العالم

السيد فؤاد – معتز محمودقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن التصنيف الخاص بالأكاديمية تقدم لأكثر من ثلاثة آلاف مركز بين الجامعات العالمية خلال 3 سنوات.وأضاف خلال مشاركته فى فاعليات الدورة الـ30 لمجلس وزراء النقل العرب التى تقام با

السيد فؤاد – معتز محمود

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن التصنيف الخاص بالأكاديمية تقدم لأكثر من ثلاثة آلاف مركز بين الجامعات العالمية خلال 3 سنوات.

وأضاف خلال مشاركته فى فاعليات الدورة الـ30 لمجلس وزراء النقل العرب التى تقام بالإسكندرية أن الأكاديمية أصبحت تحتل المركز الـ 2400 بدلا من 5800 من بين 27الف جامعة على مستوى العالم.

ولفت رئيس رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إلى أنها سعت لاعتماد كل شهاداتها من الجهات المختصة فى دولة المقر، موضحا أن الأكاديمية قامت بتطوير قدراتها وامتلاك أكبر المعامل.