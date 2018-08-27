الأكاديمية البحرية تحتفل بتخريج 150 من طلابها

أمانى العزازي:تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية – اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية، حفل تخرج طلبة بكالوريوس كليتي النقل الدولي واللوجيستيات، والهندسة والتكنولو

أمانى العزازي:

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية – اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية، حفل تخرج طلبة بكالوريوس كليتي النقل الدولي واللوجيستيات، والهندسة والتكنولوجيا- فرع بورسعيد.

وتشهد الاحتفالية تخرج طلبة بكالوريوس كلية النقل الدولي واللوجيستيات بواقع 112 خريج وكلية والهندسة والتكنولوجيا بقسميها تشييد وبناء، والعمارة بواقع 38 خريجا،

يحضر الاحتفالية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد-و اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة العاملة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس و-عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس شركة ميشيل جونيور والقنصل الفخري لجمهورية تركيا-ومحمد عبد الفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.