«الأقمشة والمنسوجات» بالإسكندرية تنظم معرضًا للمنتج المحلي تحت شعار صنع فى مصر

أبرز الشركات التى ستشارك فى هذا المعرض هى شركة مصر العامرية للغزل والنسيج ، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، شركة الدقهلية للغزل والنسيج ديتكس وشركة الأصواف الممتازة " ستيا" ، فضلاً عن عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى السوق المصرى.

تنظم شعبة الأقمشة والمنسوجات بغرفة تجارة الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل، بمقر الغرفة التجارية الإسكندرية، معرضًا لمصنعي الأقمشة والمنسوجات المحليين برعاية الغرفة التجارية.

قال صلاح المصرى، رئيس شعبة الأقمشة والمنسوجات بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الشعبة قررت تنظيم معرض للمنتجات المحلية يضم منتجات عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف، لـ”المال”، أن المعرض سيُقام على مدار يومين 27 و28 من ديسمبر المقبل، تحت شعار صنع فى مصر، برعاية الغرفة التجارية وبمقرها.

وكشف رئيس شعبة الأقمشة والمنسوجات بغرفة تجارة الإسكندرية أن المعرض سيضم مندوبًا من البنك الأهلى المصرى لإمكانية تقديم الخدمات التمويلية للمشاركين، فضلًا عن مشاركة صندوق دعم الغزل.

وأوضح المصرى أن أبرز الشركات التى ستشارك فى هذا المعرض هى شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة الدقهلية للغزل والنسيج ديتكس وشركة الأصواف الممتازة “ستيا”، فضلًا عن عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى السوق المصرى.