الأقليات الصينية بالعربية ترصد التعاون بين بكين والقاهرة في معرض الكتاب

علي راشدبدأت أولى فاعليات قاعة عبد الرحمن الشرقاوي بمعرض الكتاب في دورته الـ49، بندوة حملت عنوان "أدب الأقليات الصينية بالعربية"، بحضور كل من أحمد بهاء الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، وشريف بكر أمين عام اتحاد الناشرين، وسهير المصادفة رئيس قطاع النشر بالهيئة، وبراء بكر ممثلًا عن سلسلة أدب ال



علي راشد

بدأت أولى فاعليات قاعة عبد الرحمن الشرقاوي بمعرض الكتاب في دورته الـ49، بندوة حملت عنوان “أدب الأقليات الصينية بالعربية”، بحضور كل من أحمد بهاء الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، وشريف بكر أمين عام اتحاد الناشرين، وسهير المصادفة رئيس قطاع النشر بالهيئة، وبراء بكر ممثلًا عن سلسلة أدب الأقليات الصينية، ومن الجانب الصيني حضر “لي شي شان” رئيس الوفد الصيني المشارك، و”مايونغ ليانغ” نائب رئيس شركة بيت الحكمة للنشر والاستثمارات الثقافية.

بداية، أشار أحمد بهاء الدين إلى أهمية نشر ثقافة الأقليات؛ نظرا لأنها تعد نافذة ننظر عبرها إلى طرق عيش الثقافات الأخرى والتعلم منها، وأكد على أهمية التنوع الثقافي في كونه رافدا من روافد الثقافة المصرية بالإضافة إلى كون التراث الثقافي الصيني أحد روافد القوى الناعمة.

ولفت”بهاء الدين” إلى وجود تعاون مشترك بين الجانب المصري والصيني لترجمة الأعمال المصرية للغة الصينية كأعمال رضوى عاشور وخيري شلبي وغيرهما من الكتاب العرب، مؤكدًا على استمرار التبادل الثقافي المصري الصيني في ظل اهتمام الجانبين بالصناعات الثقافية المتبادلة.

فيما عبَّر “لي شي شان” رئيس الوفد الصيني المشارك بالمعرض عن سعادته بكونه جزءا من أسرة معرض الكتاب هذا العام، لافتًا إلى مدى فاعليه تأثير ثقافة الأقليات على ثقافة الدولة نفسها، وأن هذه فرصة جيدة للعمل على نشر أدب الأقليات من خلال تلك الفاعليات، وأكد “شان” على توطد العلاقات الصينية المصرية منذ القدم.

موضحًا الطابع الخاص لثقافات الأقلية الصينية بمصر، والتي ظهرت لها نتائج هائلة في الصين بداية من مرحلة عصر الانفتاح في أواخر السبعينيات حتى الآن.

وعبر “شان “عن مدى حرص الجالية الصينية على توفير بعض المواد التي تمثل هوية الأقليات الصينية.

فيما أهدى لوحتين من الثقافة الصينية إحداهما للهيئة المصرية العامة للكتاب، والأخرى لاتحاد الناشرين المصريين لتعبيره عن تمنياته بالنجاح لدورة المعرض القائمة.

وأعربت “سهير المصادفة” عن مدى التشابه الحضاري بين مصر والصين على مر التاريخ، مشيرة إلى أن الأدب الصيني نتج عنه بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وشركة بيت الحكمة الصينية.

فيما لفت” مايونغ ليانغ” نائب رئيس شركة بيت الحكمة، إلى العلاقة الوطيدة بين التطور العام بالدولتين والتطور الثقافي بين مصر والصين، وخاصة أدب الأقليات، بسبب انتشاره الواسع، ودوره الكبير في ساحة الأدب الصيني.

وأكد “ليانغ” على ضرورة تعريف الشعب المصري بأدب الأقليات الصينية، قائلًا” في السنوات الخمس الأخيرة لا ينفك الأدب الصيني في النمو والانتشار وخاصة الأدباء النشطين في هذا المجال، حيث يوجد 1730 عضواً من الكتاب الصينيين المختصين بكتابة أدب الأقليات، حيث يقومون بدور هام في تعريف الشعوب بالثقافة الصينية”.

وأشار “براء بكر” الممثل عن سلسلة أدب الأقليات الصينية، إلى أن التوقيع بين دارالشعب “نينمشيا الصينية” وشركة بيت الحكمة جاء بعد زيارة معرض بكين للكتاب. موضحًا وجود عدة عقبات يواجهها أدب الأقليات في مصر والشرق الأوسط ككل.

وعلى هامش الندوة، تم الكشف عن سلسلة مكونة من 20 كتاباً من أدب الأقليات الصيني، وتوزيع بعض منها كهدايا للحضور.