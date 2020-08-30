«الأقصر» تطرح 33 ألف متر لإقامة 30 مرسى سياحيًا ومنطقة خدمات على النيل

علمت «المال» من مصدر مطلع بمحافظة الأقصر أنها تستهدف خلال أيام قليلة طرح مساحة تصل إلى 33 ألف متر لإقامة 30 مرسى سياحيًا، ومنطقة خدمات متكاملة بالشاطئ الغربى لنهر النيل بمدينة إسنا جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر أن جميع تراخيص المشروع ستتولى المحافظة إنهاءها مع الجهات الحكومية الأخرى، على أن يقتصر دور المستثمر على التمويل والتنفيذ فقط، تسهيلًا عليه واختصارًا للوقت.

وذكر أن المشروع سيقام بنظام حق الانتفاع، مع زيادة سنوية بسيطة، موضحًا أن المحافظة ترغب فى أن يتم الاتفاق مع شركة خاصة لتنفيذه قبل نهاية الربع الأول من 2021.

وكشف المصدر أنه سيتم تشغيل أتوبيس نهرى ترفيهى لربط المراسى ببعضها.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، فى يناير الماضى عن طرح هضبة الطود فى الأقصر، وساحل بحيرة قارون بالفيوم، وقطع من الأراضى على المستثمرين فى البحر الأحمر.

كما أعلنت مؤخرًا عن خطة للارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقًا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة فى الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولى.

يُشار إلى أن الأتوبيس النهرى نوعان، الأول: المغطى وهو مخصص لنقل الركاب بشكل يومى، والثاني: الوحدات المكشوفة، ويتم استخدامها فى أوقات التنزه والأعياد والمناسبات.

واتجهت الحكومة مؤخرًا إلى فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للدخول فى منظومة النقل بمختلف أنواعه، وتم تنفيذ مشروع الأتوبيس النهرى فى محافظة القليوبية من جانب إحدى شركات القطاع الخاص، وحقق نجاحًا ملموسًا، من خلال نقل 1000 راكب يوميًا، ومستهدف زيادة الأعداد إلى ثلاثة آلاف راكب خلال الفترة المقبلة.

وكشف تقرير رسمى، نشرته «المال»، منذ أيام أن عدد الوحدات النهرية العاملة فى النيل، تقدر بنحو 951 وحدة تعمل فى مجالى نقل البضائع والركاب، تتوزع الوحدات النهرية بواقع، 577 وحدة تابعة للشركات الحكومية قطاع الأعمال العام، و374 وحدة لشركات القطاع الخاص.

..و«الرى» تبحث عن مستثمر لتمويل مشروع تطوير حدائق إسنا