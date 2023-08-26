الأقصر تشهد 31 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 650 سائحا

حلقت في سماء محافظة الأقصر اليوم السبت 31 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 650 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأوضح أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بمحافظة الأقصر أن رحلات البالون وصلت لارتفاع 650 مترا حوالي 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من 20 إلى 40 دقيقة.

واشار إلى أنه يستمتع مستقلي البالون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.



وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا على رحلات البالون رغم ارتفاع درجات الحرارة ويتوافد الزائرون من كل أنحاء العالم.



واتخذت محافظة الأقصر كافة إجراءات السلامة الكاملة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية.

كما عملت على الاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب مدينة الأقصر.