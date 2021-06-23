نقل وملاحة

الأقصر تستقبل 3 رحلات طيران شارتر أسبوعية من إسبانيا فى أغسطس القادم

مفاوضات لزيادة عددها إلى 4
دعاء محمود 10:50 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21 10:50 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

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قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد إنه من المقرر أن تستقبل مدينة الأقصر خلال شهر أغسطس القادم نحو 3 رحلات طيران شارتر أسبوعية من السوق الإسبانية.

وأضاف عثمان فى تصريحات لـ»المال»، أن هناك مفاوضات لزيادة عددها لتصبح 4 رحلات طيران شارتر فى الأسبوع، مشيرا إلى أن السوق الإسبانية تعتبر من الأسواق الهامة بالنسبة للسياحة الثقافية.

وتعد إسبانيا، وأمريكا اللاتينية، والدول الإسكندنافية، وبعض دول أمريكا الشمالية من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان.

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ولفت عثمان إلى أن هناك طلبات من السوق الأمريكية لزيارة مدينة الأقصر خلال شهر سبتمبر 2021، لافتا إلى أن هناك حالة ترقب للإعلان عن الإنتهاء من مشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر والذى سوف يجذب أنظار الأسواق السياحية المختلفة وخاصة الأمريكية لمشاهدة هذا الحدث الهام.

كانت حركة السياحة الوافدة من الأمريكتين سجلت قدوم 548 ألف سائح خلال عام 2019 بارتفاع %4.2 عن العام السابق له، وذلك قبل حدوث أزمة فيروس كورونا المستجد.

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جدير بالذكر أن أزمة «كورونا» ألقت بظلالها على القطاع السياحى، إذ هوت إيرادات القطاع فى مصر بأكثر من %69 خلال العام الماضى لتهبط إلى حوالى 4 مليارات دولار بالمقارنة مع ما يزيد عن 13 مليارا فى عام 2019.

يشار إلى أن مشروع تطوير طريق الكباش، عبارة عن طريق يربط بين معبدى الكرنك والأقصر مرورًا بمعبد موت، ويبلغ إجمالى أطواله 2700م، حيث يتكون الطريق من رصيف من الحجر الرملى تتراص على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس كبش (أحد الرموز المقدسة للمعبود آمون) فى المسافة بين الصرح العاشر بالكرنك حتى بوابة معبد موت.

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بقلم دعاء محمود

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