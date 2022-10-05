«الأقصر» تستقبل رحلات جوية من إيطاليا فى نوفمبر المقبل

قال إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة، وأمين عام صندوق جمعية السياحة الثقافية، إنه من المقرر عودة الحركة الجوية من السوق الإيطالية لمدن الأقصر وأسوان خلال شهر نوفمبر المقبل، لكن عدد الرحلات لم يحدد بعد.

وأضاف عبد العال فى تصريحات لـ«المال»، أن هناك ارتفاعا فى حجم الحجوزات من إيطاليا لزيارة المقصد السياحى المصرى خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن إيطاليا تعد من الأسواق الرئيسية لمدن السياحة الثقافية.

وأوضح أن الأقصر ستستقبل رحلات جوية أيضًا من دول شرق أسيا وعلى رأسها كوريا الجنوبية واليابان، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل، دون أن يحدد عدد الرحلات.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أمس الثلاثاء، عن وصول عدد السائحين الوافدين من جميع دول العالم لمصر إلى 4.9 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها %85.4.

وسجلت أوروبا الشرقية أكثر المناطق إيفادا للسائحين خلال عام 2021 بنسبة %50.6، يليها الشرق الأوسط بنسبة %18.9، ثم أوروبا الغربية بنسبة %16.4 تليها أفريقيا بنسبة %7.1.

وبلغ عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون المغادرون 52.6 مليون ليلة سياحية خلال النصف الأول (يناير يونيو) 2022، مقابل 32,2 مليون ليلة سياحية خلال النصف الأول (يناير يونيو)2021 بنسبة ارتفاع قدرها %63.3.

فيما بلغ عدد السائحين الوافدين مـن جميع دول العالم نحو 8 ملايين سائح عام 2021 مقـابل 3.7 مليـون سائح عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %117.5.

عبد العال: موسم شتوى قوي.. و%95 نسب إشغال متوقعة للفنادق العائمة والثابتة

معبد الاقصر

وفى سياق متصل، أكد عبد العال أن الموسم الشتوى القادم «قوى ومبشر»، خاصة لمدن الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن هناك حجوزات مؤكدة، ومن المتوقع أن تصل نسب إشغال الفنادق سواء العائمة أو الثابتة إلى %95 خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأوضح أمين عام صندوق جمعية السياحة الثقافية، أن أبرز الجنسيات الوافدة لزيارة الأقصر وأسوان خلال الفترة الحالية، من دول أمريكا، كندا، إنجلترا، ألمانيا وجنسيات أخري.

دعاء محمود