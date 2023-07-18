«الأقصر» تستقبل رحلات جديدة من كوريا الجنوبية نوفمبر المقبل

قال ثروت عجمى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد إنه من المقرر استقبال رحلات طيران شارتر من كوريا الجنوبية إلى القاهرة بدءًا من شهر نوفمبر المقبل وحتى فبراير 2024 وذلك بواقع رحلتين أسبوعيًا.

وأضاف عجمى فى تصريحات لـ«المال» أن خط سير تلك الرحلات سيبدأ من القاهرة إلى أسوان ثم عبر رحلات النايل الكروز تصل إلى الأقصر، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى حجم الحركة السياحية الوافدة لمدن السياحة الثقافية من السوق الإسبانية خلال الفترة الحالية.

يذكر أن الرحلات الجوية الشارتر بين مصر وكوريا الجنوبية كانت قد توقفت خلال العامين الماضيين نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان سفير كوريا الجنوبية لدى مصر «هونج جين ووك» التقى شهر مارس الماضى مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى لتبادل الآراء حول التعاون الثنائى فى مجال السياحة والتراث الثقافى والتأكيد على المزيد من الدعم الحكومى لتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر السفير الكورى حينها أن التحذيرات الأمنية لسفر المواطنين الكوريين إلى مصر قد تم تخفيضها فى أغسطس الماضى لأول مرة منذ 8 سنوات، ومن المتوقع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين هذا العام وهو الذى يجذب بالفعل عددًا كبيرًا من السياح إلى المقصد المصرى.

وأشار إلى أن الكثير من الكوريين يستعدون للسفر إلى مصر لزيارة الأماكن التاريخية مثل الأهرامات فضلا عن مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وأوضح السفير أنه استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى يناير 2022، توفر الحكومة الكورية دعمًا يقدر بمبلغ 13.6 مليون دولار للمشاريع المتعلقة بحماية واستعادة التراث الثقافى المصرى، مثل ترميم معبد الرامسيوم فى الأقصر، ورقمنة التراث الوثائقى.

وذكرت وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية الجنوبية بالقاهرة أن حجم التجارة بين كوريا الجنوبية ومصر بلغ 3.15 مليار دولار خلال عام 2022، وهو ثانى أكبر تبادل على الإطلاق.

كما سجلت صادرات مصر إلى كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.69 مليار دولار، بزيادة نسبتها %161 على أساس سنوى.