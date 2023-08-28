الأقصر تستضيف المؤتمر العربي السابع للتقاعد أكتوبر المقبل

تستضيف مدينة الأقصر هذا العام المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، الذي يتقدم في نسخته السابعة كمنصة إقليمية رئيسية تلتقي فيها صناعة التقاعد والتأمينات الإجتماعية وصناعة الإستثمار في الدول العربية، في خطوة ستشهد الحدث، الذي إبتدأ في البحرين، ينتقل إلى مدينة مختلفة من العالم العربي كل عام.

برعاية رسمية وشراكة مع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي في جمهورية مصر العربية.

400 مشارك في المؤتمر هذا العام

ينعقد مؤتمر هذا العام خلال الفترة 18 – 19 إكتوبر في فندق شتيجنبرجر نايل بالاس بالأقصر بحضور 400 مشارك من قطاع التأمينات الإجتماعية والقطاعات المرتبطة بها مثل سياسات الحماية الإجتماعية والإستثمار وصناديق ومنتجات التقاعد الخاص والتأمينات التجارية وتقنية المعلومات المتخصصة في أنظمة التقاعد وعدد من المهتمين بالشأن التقاعدي من المجتمع المدني.

ينظم هذا الحدث “فينتك روبوز”، الشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد، بحضور مصري رفيع المستوى من وزارة المالية، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة للرقابة المالية، وإتحادات التأمين.

قال إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز أنه في أعقاب النجاح المشرف الذي حققته النسخة الماضية في مدينة شرم الشيخ من حيث الحضور والتفاعل الكبيرين من دوائر حكومية وتشريعية وإعلامية عديدة، قررنا مع شركائنا في الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن ننظم النسخة التالية للمؤتمر في مصر أيضا لإستكمال النقاش والبحث في قضايا وتحديات صناعة التقاعد وتجارب البلدان المختلفة في هذا المجال.

الموضوعات التى يناقشها المؤتمر

واضاف أنه من دواعي فخرنا الكبير أن نعقد أكبر مؤتمر للتقاعد والتأمينات الإجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة الأقصر، المعروفة بـكونها “أعظم وأكبر متحف مفتوح في العالم” لنستلهم منها وجميع المشاركين عبق وعمق الحضارة المصرية الفريدة.

تحت شعار “الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد”، سوف يركز المؤتمر العربي السابع للتقاعد على التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى تأثير التغيرات الديموغرافية وأنماط العمل الجديدة والرقمنة على هذه الأنظمة على مستوى العالم.

وأشار إبراهيم إلى أنه لمواجهة مثل هذه التحديات، تم إدخال عدد من أدوات الإدخار التقاعدي من قبل المؤسسات الاقتصادية العالمية والشركات الاكتوارية وشركات التأمين في العقود الأخيرة، والتي تم تبنيها من قبل العديد من البلدان. سوف يعمد المؤتمر إلى تقييم كفاءة وملائمة مثل هذه المنتجات في توفير وضمان تقاعد مريح وآمن، وتحديد الأنسب منها، بالإضافة إلى تقييم قابلية دول المنطقة لبناء أطر شراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة للتقاعد، من أجل تعزيز وتحسين آفاق الأمن التقاعدي مستقبلا للأفراد في دول المنطقة.

يجتذب المؤتمر كل عام مجموعة كبيرة من المتحدثين من المؤسسات الإقتصادية العالمية، وصناديق التقاعد الوطنية، والمؤسسات المالية، والخبراء الاكتواريين، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وقادة الموارد البشرية.

يهدف المؤتمر إلى نشر الوعي حول ديناميكيات المعاشات التقاعدية والهياكل والبنى التحتية والقضايا المرتبطة بها والتي تؤثر على الملائة المالية واستدامة أنظمة المعاشات التقاعدية العامة والخاصة.

وأوضح إبراهيم أن ما يجعل هذا الحدث مهمًا فعلا بين مؤتمرات التقاعد العالمية هو مشاركة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع، بما في ذلك صناديق التقاعد والمؤسسات الاقتصادية الدولية ومديري الأصول والخبراء الاكتواريين وشركات التدقيق والصناعة المالية. كما يربط أنظمة التقاعد بإدارة الموارد البشرية من حيث مزايا الموظفين وإستراتيجيات تحفيز الموظفين والتطبيقات التقنية ذات الصلة.