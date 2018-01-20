الأقصر تحرر 31 محضر ضبط جمركى

وكشف تقرير تلقاه عمرو الجارحى وزير المالية، عن ضبط جمارك شرم الشيخ، برئاسة محمد يوسف، بالتنسيق مع شرطة المطار، محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى بالمخالفة للقوانين، وذلك مع أحد الركاب المغادرين إلى إحدى الدول العربية وبتفتيش حقائبه تم العثور على 370 ألف جنيه داخل كتابين مفرغين.

و تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر، برئاسة محمد شمس، بالتنسيق مع مباحث الضرائب بجنوب الصعيد، برئاسة العقيد محمد بهاء الدين، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط، برئاسة العقيد طارق عبدالجواد، من ضبط 31 محضر تهرب جمركى، وذلك بمحال تجارية بأسيوط، موضحة أن المضبوطات مستوردة ومتنوعة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة للقوانين وقدرت قيمتها بنحو 343 ألف جنيه ، وتم التصالح في جميع المحاضر، و سداد التعويض الجمركى والغرامة الجمركية المستحقة والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

و نجحت جمارك بورسعيد، برئاسة حلمي أبو الحسن، بالتنسيق مع مكافحة التهرب الجمركي، برئاسة أحمد درويش، فى ضبط محاولة تهريب مشروبات كحولية بالمخالفة لقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير، فبناء على مذكرة المعلومات المقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركي بمحاولة إحدى المؤسسات إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول بعدد 1284 كرتونة خيوط بولستر واردة من الصين، وذلك للتهريب وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم المستحقة والتعويضات 101 ألف جنيه.

وتمكنت جمارك السويس، برئاسة محمد عبد السلام، بالتنسيق مع المقدم هيام الشيمى، بإدارة البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتبين وجود ١٢٢ قاروصة سجائر أجنبية، وغير ملصق عليها طوابع البندرول الدالة على سداد الرسوم الجمركية.

وأحبطت جمارك مطار سوهاج الدولى، برئاسة عمر أحمد سليمان، محاولة لتهريب كمية من الأجهزة الطبية المستعملة، وأجزائها بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك مع راكب مصرى كان متوجها إلى إحدى الدول العربية.

و كشف التقرير أنه تم ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقمشة بجمارك الدخيلة، والتى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد طبقا للقوانين، وتم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة لإنهاء الإجراءات الجمركية على إحدى مشمول الحاويات بعدد 424 رول أقمشة، والواردة من الصين وبالمعاينة الفعلية للمشمول تبين وجود 4500 متر من الأقمشة.

و أشار إلى أن رجال جمارك تفتيش الركاب بمطار برج العرب الدولى، برئاسة محمود فرغلى، أحبطوا محاولة تهريب أجزاء ومكونات طائرة تجسس محظور دخولها البلاد طبقا للقوانين مع راكب مصرى مغادر إلى إحدى الدول العربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.