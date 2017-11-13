الأقصر الإفريقي يشارك بفاعليات ملتقى تفاعل الثقافات

رحاب صبحى بدأت، منذ قليل، فعاليات ملتقى تفاعل الثقافات الإفريقية الثالث، بحضور وزير الثقافة الكاتب حلمي نمنم، ومشاركة 100 باحث من إفريقيا ومصر، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، ورئيس جامعة أسوان، ونخبة كبيرة من الأدباء والشعراء من أسوان. تم إهداء فعاليات الدورة إلى الأستاذ حلمي شعراوي، مقرر

رحاب صبحى





بدأت، منذ قليل، فعاليات ملتقى تفاعل الثقافات الإفريقية الثالث، بحضور وزير الثقافة الكاتب حلمي نمنم، ومشاركة 100 باحث من إفريقيا ومصر، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، ورئيس جامعة أسوان، ونخبة كبيرة من الأدباء والشعراء من أسوان.

تم إهداء فعاليات الدورة إلى الأستاذ حلمي شعراوي، مقرر الملتقى، نظرًا لجهوده الحثيثة في الثقافة الإفريقية وضرورة الانفتاح على بلدان القارة السمراء، وكان حلمي شعراوي قد اعتذر عن الحضور لظروف صحية.

ويشارك مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ببرنامج لأفلام إفريقية، كما تدير عزة الحسيني، مدير المهرجان، إحدى جلسات المؤتمر حول الحكي والموسيقى وصناعة الضحك والسينما في إفريقيا، كما يشارك الناقد فاروق عبد الخالق، أمين عام المهرجان، بمداخلة وورقة حول السينما والهوية الإفريقية.

يُذكر أن الملتقى يقيمه المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة ومحافظة أسوان، والذي يحتفي بإعلان أسوان مدينة للثقافة الإفريقية.