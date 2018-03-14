الأفندي يطالب بالتنسيق مع الضرائب والمركزي للمحاسبات لتطبيق IFRS9

سيد بدرطالب هشام الأفندي، الشريك الإدارى لشركة ماك ميلان، وعضو لجنة تطبيق المعيار الجديد IFRS9، البنك المركزي بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات والضرائب، حول تطبيق المعيار الجديد حتى لا تحدث خلافات بين القطاع المصرفي وهذه الجهات في المستقبل.وأضاف الأفندي، خلال الورشة التي نظمها المعهد المصرفي

سيد بدر

طالب هشام الأفندي، الشريك الإدارى لشركة ماك ميلان، وعضو لجنة تطبيق المعيار الجديد IFRS9، البنك المركزي بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات والضرائب، حول تطبيق المعيار الجديد حتى لا تحدث خلافات بين القطاع المصرفي وهذه الجهات في المستقبل.

وأضاف الأفندي، خلال الورشة التي نظمها المعهد المصرفي، اليوم الأربعاء، حول المعيار الجديد، أن رجال المحاسبة استغرقوا شهور لفهم التعليمات الجديدة، ما يتطلب أن تكون إدارات البنوك على دراية كاملة بتفاصيل المعيار الجديد، وكذلك مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات والضرائب.

وأوضح أن المعيار الجديد هو معيار مخاطر، ويتطلب وعي وفهم تام من قبل الجهات التي تتعامل معها البنوك، مثل الضرائب والمركزي للمحاسبات حتى يكون الطرفان على مستوى واحد من الفهم أثناء احتساب حجم الضرائب على الجهات المصرفية.