الأفندى: البنوك قادرة على تطبيق معيار IFRS9 بحلول 2019

سيد بدرقال هشام الأفندي، الشريك الإدارى لشركة ماك ميلان، إن البنوك المصرية قادرة على تطبيق المعيار المحاسبى IFRs9 بحلول عام 2019.وأضاف الأفندي، خلال كلمته بالندوة التى نظمها المعهد المصرفى، اليوم الأربعاء، أن البنوك العالمية استغرقت من 3 إلى 4 سنوات فى تطبيق المعيار المحاسبى، موضحًا أن البنك الم

سيد بدر

قال هشام الأفندي، الشريك الإدارى لشركة ماك ميلان، إن البنوك المصرية قادرة على تطبيق المعيار المحاسبى IFRs9 بحلول عام 2019.

وأضاف الأفندي، خلال كلمته بالندوة التى نظمها المعهد المصرفى، اليوم الأربعاء، أن البنوك العالمية استغرقت من 3 إلى 4 سنوات فى تطبيق المعيار المحاسبى، موضحًا أن البنك المركزى تعامل بحرفية مع متطلبات المعيار الجديد.

وأكد أن تأثير المعيار الجديد سيظهر فى القوائم التجريبية المالية التى طلب المركزى من البنوك بإعدادها لدراسة تأثير المعيار.

وأوضح أن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية إصدر فى يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ليحل محل المعيار الدولى رقم 39 بشأن الأدوات المالية، وسيكون العمل به إلزامياً اعتباراً من عام 2018 على المستوى الدولي.

