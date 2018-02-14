الأفلام السياسية.. هل أصبحت طي النسيان؟

خير الله: صناعها كانوا يريدون اللحاق بركب الأحداث.. وقدموها من وجهة نظرهمسعد الدين: معظم الأعمال السياسية لم تعش لإقحامها الأحداث دون داعٍمحمود قاسم: معظمها كانت اصطناعية أحمد حمديبعد اندلاع ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس مبارك في 18 يومًا، قام بعض نجوم الفن ال

خير الله: صناعها كانوا يريدون اللحاق بركب الأحداث.. وقدموها من وجهة نظرهم





سعد الدين: معظم الأعمال السياسية لم تعش لإقحامها الأحداث دون داعٍ





محمود قاسم: معظمها كانت اصطناعية

أحمد حمدي

بعد اندلاع ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس مبارك في 18 يومًا، قام بعض نجوم الفن المصري بتسخير أدواتهم الفنية حينها لتقديم أفلام سينمائية ذات نبرة سياسية واضحة، بعضها يحاكي أحداث الثورة المصرية التي قلبت موازين الوطن العربي والعالم؛ إيمانًا منهم بأنها حدث تاريخي، ويجب توثيقه فنيًا مثل نصر أكتوبر وغيرها من الأحداث التاريخية المسجلة في وجدان الشعب المصري.

فقدم النجم خالد الصاوي فيلمه “الفاجومي” الذي ناقش أحداث ثورة يناير، كما قدمت النجمة رانيا يوسف والنجم أحمد وفيق فيلم “صرخة نملة”، أيضا وقتها، وكذلك فيلم “فبراير الأسود” للنجم الراحل خالد صالح، وفيلم “نوارة” للنجمة منة شلبي، و”18 يوم” و”فرش وغطا”.. وغيرها من الأعمال.

لكن هذه الأفلام لم تعد اليوم موجودة على الشاشات أو في دور العرض السينمائي، وكأنها لم تقدم من الأساس.. فما الأسباب وراء اختفاء هذه الأفلام وكأنها أصبحت طي النسيان من ذاكرة الجمهور المصري والقنوات الفضائية.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد عن أسباب عدم وجود هذه الأفلام التي طرحت وقت ثورة يناير حاليًا وعدم استمرارها لفترة طويلة.

تقول الناقدة ماجدة خير الله إن هذه الأفلام التي قدمت عن ثورة 25 يناير ليست معبرة عنها بشكل جيد، لذا فلم تسعَ القنوات الفضائية لشرائها، إضافة إلى أن الكثير منها كانت ضعيفة فنيًا لدرجة كبيرة.

وأضافت لـ”المال” إن فيلم “نوارة” على سبيل المثال، أخذ ملامح من أحداث الثورة لكن لم يحاكها بشكل كامل، رغم أنه جيد الصنع إلا أن أي قناة لم تشتره حتى الآن، ربما لأنه لا يزال حديثًا.

وتابعت: إن صناع هذه الأفلام كانوا يريدون فقط وقتها اللحاق لتقديم أعمال سينمائية للتعبير عن الثورة، وذلك سبب عدم استمرارها بقوة مع الجمهور، لافتة إلى أنه حتى “نوارة” لم يمثل الحل والأسلوب الفني الأمثل لتقديم ثورة يناير، وكذلك فيلم “بعد الموقعة” الذي كان جيدًا نوعًا ما للمخرج يسري نصر الله ومنة شلبي وباسم سمرة.

وأشارت خير الله إلى أن معظم الأفلام قدمت الطبقة الثرية على أنها كارثية وأطاحت بها الثورة، ولا يمكن القول إن هذه هي وجهة النظر الوحيدة.

وقالت أيضًا إن صناع هذه الأفلام قدموا الأحداث من وجهة نظرهم الخاصة، البعض كان يرى الثورة أهم حدث تاريخي في مصر والآخرين كانوا يرونها شيئًا كارثيًا أضر بهم.

أما الناقد أحمد سعد الدين فيقول إن هذه الأفلام لم تستمر، لأن غالبيتها كانت ضعيفة المستوى، لافتًا إلى أن فيلم الفاجومي كان به إقحام لأحداث ثورة يناير دون أي داعٍ أبدًا.

وأضاف أن فيلم “صرخة نملة” تم إقحام فيه بعض المشاهد لم تكن موجودة من الأساس أثناء تصويره حتى يناقش ويحاكي ثورة يناير، وتم التسرع في تقديمه في ذلك الوقت لمجرد أن يقدم ثورة يناير في عمل سينمائي فقط.

وتابع سعد الدين: إن نوارة هو الفيلم السينمائي الوحيد الذي قدم بجودة فنية عالية، ومنة شلبي قدمته بأداء تمثيلي راقٍ، ولم يتم اقحام الثورة فيه بشكل مباشر، بل في سير ونمط احداثه الدرامية فقط، لذلك فهو يعتبر من افضل الافلام التي قدمت عن ثورة 25 يناير، اما باقي الاعمال السينمائية فلم تكن على مستوى الحدث، خاصة أن نتائج الثورة بعد اندلاعها لم تكن معروفة الثورة، وكان الأمر مبهمًا للكثيرين، ولم تكن الاحداث مكتملة حتى يقدم عنها فيلمًا سينمائيًا متكاملًا وناضجًا.

ويرى الناقد محمود قاسم أنه بعد 30 يونيو حدث في مصر مثلما حدث في عهد الرئيس الراحل عبدالناصر عام 54، حينما قال انه قائد الثورة، اي انها لم تولد الا بوجوده ونظامه ، والآن على المستوى السياسي نرى التهاني يوم 25 يناير بعيد الشرطة، وليس بعيد ثورة 25 يناير.

واضاف ان معظم افلام ثورة يناير كانت مجرد تحصيل حاصل مثل “صرخة نملة”، الذي تم تصويره قبل الثورة المصرية ثم تم وضع مشاهد فيه عن الثورة، ومثله فيلم “الفاجومي” الذي زج بأغنيات سياسية واحداث فيه كأنه يناقش ثورة يناير، فهي إذن افلام اصطناعية، لذلك توقفت عن العرض لانها مرحلة زمنية وانتهت، مثلما قام عبد الناصر بحذف الاغنيات التي تحدثت عن حاكم مصر محمد علي موكب العز من فيلم “غرام وانتقام”، ومعظم الاجيال لا تعرفها حتى الان وتم حذف هذه الافلام ووضعها في المخازن.

واشار قاسم الى ان فليم حظ سعيد للنجم احمد عيد كان من أفضل أفلام الثورة المصرية، لكن القنوات المصرية مؤخرًا أعلنت شعار الاحتفال بالعيد 66 لعيد الشرطة عليها جميعا، ولم تعلن العيد السابع لثورة 25 يناير، مؤكدًا أنها كانت ثورة بلا قائد، وأفرزت نظامًا سياسيًا رديئًا وتعليمًا وصحة غير جيدين أيضًا.