الأفريكسيم بنك يعلن إطلاق مجلس التجارة والاستثمار الإفريقي لزيادة الأعمال التجارية بين دول القارة

أعلن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير” الأفريكسيم بنك”، ومجلس الأعمال لشرق إفريقيا، إنشاء مجلس التجارة والاستثمار الأفريقي، ​​بهدف إنشاء منصة للتشابك والاستثمار بين مجموعة دول شرق إفريقيا، وباقي دول القارة السمراء لإطلاق العنان لفرص الاستثمار وتنمية القطاع الخاص ونمو الأعمال التجارية.

وحسبما أفاد بيان البنك الافريقي الذي حصلت “المال” على نسخة منه، سيساعد المجلس الذي تم إطلاقه في رواندا، القطاع الخاص في مجموعة دول شرق إفريقيا على المشاركة مع باقي دول القارة السمراء؛ لزيادة الاستثمار بينهم والوصول لمعلومات التجارة والأسواق من خلال المعارض التجارية ومنتديات الاستثمار مع زيادة المعرفة والوعي.

ومن خلال هذه المنصة، سيوفر الأفريكسيم بنك مجموعة من الأدوات التمويلية ومبادرات تيسير التجارة لتسهيل التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأكدت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، سعادتها بإطلاق مجلس التجارة والاستثمار لأنه يعمل وفقًا لطموح والتزام مجموعة دول شرق افريقيا لتحقيق أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2030 :”إفريقيا التي نريدها”.

وأعربت عن تطلعها لأن يستفيد أعضاء المجلس من الفرص المتزايدة التي وفرتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

أكدت التزام البنك بدعم اتفاقيات التجارة والاستثمار الناتجة عن مجلس التجارة والاستثمار المقر إنشاؤه.