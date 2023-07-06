الأفريكسيم بنك يطلق بالتعاون مع «الإسلامية لتمويل التجارة» برنامج الأمن الغذائي للدول العربية بـ 1.5 مليار دولار

أطلق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير “الأفريكسيم بنك” بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مساء اليوم الخميس برنامج الأمن الغذائي تحت مظلة برنامج”جسور التجارة العربية الإفريقية”.

وقال هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، في تصريحات خاصة لـ”المال”، على هامش المؤتمر الصحفي للتوقيع، إن البرنامج يعتبر مهم لتحقيق الأمن الغذائي للدول العربية والإفريقية.

بنود البرنامج

وأضاف أن البرنامج يشمل الكثير من البنود التي تلبي الاحتياجات العاجلة للدول العربية والإفريقية كاستيراد المواد الغذائية، والاحتياجات المتوسطة والبعيدة المدي كتطوير القطاع الزراعي.

أوضح أنه تم وضع 1.5 مليار دولار كتمويل للبرنامج الذي تم إطلاقه اليوم، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيشمل جميع المؤسسات الدولية و على رأسها البنك الافريقي للاستيراد، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات .

التطبيق غدًا

وتابع أنه سيبدأ تطبيق البرنامج الهام غدًا الجمعة، وشارك في الحدث اليوم كل من المهندس هاني سنبل ، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “ITFC” والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص “ICD” والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الافريقية”AATB”، وبنديكت أوراما ريس أفريكسيم بنك، وأسامة قيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات “ICIEC”.