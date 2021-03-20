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الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء: ضرورة تمكين المرأة بقطاع المقاولات بنسبة 40%

ضمن شروط مفوضية البنية التحتية والطاقة
خالد الأسمر 12:06 ص, الأحد, 21 مارس 21 12:06 ص, الأحد, 21 مارس 21

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أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن من ضمن شروط مفوضية البنية التحتية والطاقة ضرورة تمكين المرأة بقطاع المقاولات بنسبة 40% فى شركات المقاولات والاتحادات والنقابات، وفقا لتعليمات لجنة البنية التحتية برئاسية أماني أبو زيد رئيس المفوضية.

وأضاف عبد العزيز خلال كلمته في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن مسألة الترقيم والتحول الرقمي بشركات المقاولات أصبح أمرا هاما، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الطرق الذكية بالنسبة للطرق البرية والتنمية السياحية في أفريقيا.

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وأشار، إلى أن هذه المقومات ستؤهل قطاع المقاولات أن يلعب دورا كبيرا في كافة المحاور والتي ستؤدي بدورها إلى زيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.

وأفاد، بأن هناك أهمية كبري لتنفيذ الطرق التى تعد أهم المحاور الرئيسية لزيادة التجارة ، منها الطريق الساحلي الدولى الذي يرابط بيم مصر وليبيا وتونس و الجزائر والمغرب، لافتا أنه يعتبر من الطرق المحورية التي سيتفرع وصلات جديدة تربط بين دول المغرب والستغال وتشاد لتسهيل نقل مواد البناء.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية

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