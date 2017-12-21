الأفريقي للتنمية يوافق على تمويل محطة أبورواش بـ150 مليون دولار

المال - خاصقال البنك الإفريقي للتنمية اليوم إن إدارة البنك وافقت على تمويل جديد للحكومة بقيمة 150 مليون دولار لتطوير وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش في إطار التعاون مع الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.وأضاف البنك في بيان أن المشروع يرفع قدرة المحطة إلى 1.6 مليون متر مكعب في



المال – خاص

قال البنك الإفريقي للتنمية اليوم إن إدارة البنك وافقت على تمويل جديد للحكومة بقيمة 150 مليون دولار لتطوير وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش في إطار التعاون مع الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف البنك في بيان أن المشروع يرفع قدرة المحطة إلى 1.6 مليون متر مكعب في اليوم ويستفيد منها نحو 8 ملايين شخص.

وأوضح أن الموافقة تمت في اجتماع مجلس مديرين البنك يوم الجمعة الماضي على أن يقدم البنك الأفريقي للتنمية 100 مليون دولار للمشروع و50 مليون دولار من صندوق أفريقيا تنمو معًا الممول بالشراكة بين الصين والبنك.

وقالت مالين بلومبرج المدير الجديد لمكتب البنك في مصر إن القرض الجديد يأتي استمرارًا لالتزام البنك تجاه تنمية قطاع المياه الصرف الصحي في مصر، موضحة أن مشروع أبورواش من شأنه أن يخلق 1200 وظيفة مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة في السياحة والزراعة وصيد الأسماك .

وسيقلل المشروع من المخاطر الصحية من خلال إزالة التلوث من المصارف والقنوات؛ وحماية النيل، والبيئة، وموارد المياه من التلوث؛ وسيعمل على توسيع نطاق إعادة استخدام المياه في الزراعة، كما يقول الدكتور ياسر علوان، كبير مهندسي البنك الأفريقي للتنمية.

وسيتم تحقيق ذلك من خلال توسيع وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ضواحي الجيزة، وإشراك المجتمعات المحلية في منطقة المشروع. ويشتمل المشروع على تحديث مرافق المعالجة الأولية البالغة 1.2 مليون متر مكعب في اليوم ليشمل أيضا المعالجة الثانوية لمياه الصرف الصحي، وتوسيع قدرة محطة المعالجة على 1.6 مليون متر مكعب / يوم من المعالجة الأولية والثانوية.

وتنفيذ هذا البرنامج على مدى أربع سنوات بتكلفة إجمالية قدرها 387.44 مليون دولار، يدعم هذا البرنامج استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية 2030.