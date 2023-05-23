«الأفريقي للتنمية» يدعو الدول المتقدمة للوفاء بتعهدات توفير 100 مليار دولار لمشروعات المناخ بنظيراتها النامية

دعا أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها بتوفير تمويلات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا لصالح مشروعات المناخ بالدول النامية.

وقال أديسينا، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي انطلقت أمس الاثنين في منتجع شرم الشيخ ، إن أفريقيا تعاني نقص التمويل المتعلق بالمناخ.

وأشار إلى أن التغير المناخي يسبب الفوضى فمثلًا في منطقة الساحل الأفريقي يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى جفاف موارد المياه المحدودة مما يسبب ضغطًا على المحاصيل والثروة الحيوانية فضلًا عن تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي.

وتابع: إن مزيج الفيضان والجفاف تسببا في خسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية وزيادة أعداد اللاجئين بمناطق شاسعة في جنوب أفريقيا والقرن الأفريقي.

وقال إنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به ، وهناك حاجة لزيادة بنسبة 36% في تمويلات مشروعات المناخ التي يقوم بها القطاع الخاص بأفريقيا .

وفي سياق متصل، يطلق البنك الأفريقي للتتمية غدًا الأربعاء تقريره السنوي بخصوص آفاق الاقتصاد الأفريقي وتوقعات نمو الناتج المحلي لبلدان القارة السمراء.

وتستضيف مصر ممثلة في البنك المركزي المصري للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري.