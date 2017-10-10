الأفريقي للتنمية: قطاع الطاقة المصري نجح فى تحرير السوق

عمر سالماستقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -اليوم الثلاثاء- وفدًا من البنك الأفريقى للتنمية، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يقوم بها قطاع الكهرباء لاستكمال الحصول على التمويلات المقدمة من قرض دعم سياسة التنمية (DPF : Development Policy Fund) لتمويل دعم الموازنة وحوكمة الطاقة.و

عمر سالم

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -اليوم الثلاثاء- وفدًا من البنك الأفريقى للتنمية، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يقوم بها قطاع الكهرباء لاستكمال الحصول على التمويلات المقدمة من قرض دعم سياسة التنمية (DPF : Development Policy Fund) لتمويل دعم الموازنة وحوكمة الطاقة.

وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك، وتعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.

وأوضح أنه يتم الحصول على التمويل من خلال ثلاثة محاور وهى التعزيز المالى، تأمين إمداد طاقة مستدامة، وتحسين مناخ الأعمال مع الجانب المصرى من خلال قوانين الاستثمار وتعزيز التنافسية.

وأضاف أن قطاع الكهرباء بدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير القطاع، وذلك من خلال لتدعيم القدرات الكهربائية في مجال الإنتاج وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، وإعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة التي بدأت منذ يوليو 2014 وتعديلاتها في 2017، وقانون الكهرباء الجديد الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، مع تأكيد دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة ضمانًا لمعايير الشفافية والتنافسية.

ووضع إطار لحوكمة سوق الكهرباء المصرى، وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مستقلة وظيفيًا بالتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تعديل القانون الخاص بإنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بإنشاء شركات بذاتها أو بشراكات لإنشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.

وأشار شاكر إلى نجاح القطاع في التعاقد مع عدد من البنوك المصرية في للحصول على 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإصدار القواعد المنظمة لآلية المشاركة في القرارات التشريعية المهمة، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على اتباع أفضل السياسات والآليات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأشار إلى الإجراءات التي يقوم القطاع بتنفيذها لتحسين مستوى الخدمة وخاصة في صعيد مصر، من خلال المناقصات التنافسية، بالإضافة إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022.