الأفريقي للاستيراد والتصدير يقرض بنك مصر 200 مليون دولار

أكد مسؤول تنفيذي في البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، اليوم الخميس، إن البنك سيصرف قرضا بقيمة 200 مليون دولار لبنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، خلال شهر يوليو المقبل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المسؤول لرويترز: “وقعنا أمس قرضا مع بنك مصر لمدة ثلاث سنوات بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسنصرف كامل قيمة القرض لبنك مصر في شهر يوليو المقبل”.

ويتحرك بنك مصر بنشاط منذ بضع سنوات لإبرام مذكرات التفاهم واتفاقات القروض من أجل تعزيز موارده الدولارية.