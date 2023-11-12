الأفريقي للاستيراد: انتخاب نائب الرئيس التنفيذي للبنك لعضوية الهيئة العالمية للتخصيم

أعلن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، انتخاب نائب الرئيس التنفيذي للبنك والمسؤولة عن بنك التجارة البينية الإفريقية، كانايو أواني، لعضوية اللجنة التنفيذية للهيئة العالمية للتخصيم FCI.

وقال البنك إن انتخاب “أواني” تم بالإجماع في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للهيئة والذي انعقد في المغرب في 2 نوفمبر الجاري لتمثيل الأعضاء المنتسبين للهيئة.

وقالت أواني: “يشرفني أن أساهم في تشكيل استراتيجية FCI للسوق الإفريقية ذات الأهمية المتزايدة، بجانب العمل كمورد قيم لأعضاء الهيئة الذين يسعون لدخول السوق الإفريقية”.

بجانب توفير الثقة التي تتطلبها الشركات الأفريقية الناشئة في المراحل المبكرة من التخصيم، والاستمرار في المساعدة في تعزيز النفوذ العالمي والعضوية الشاملة لـ FCI.

جاء ذلك الإعلان خلال فعاليات انعقاد المعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري بمصر.