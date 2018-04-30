الأفريقية للإعادة تطلق برنامج التأمين للشباب للمحترفين

مروة عبد النبى:تقيم الشركة الأفريقية لإعادة التأمين " Africa Re" حفل إطلاق برنامج التأمين للشباب المحترفين "YIPP" فى 7 مايو المقبل بدولة غانا بمدينة أكرا، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر الـ 45 والجمعية العامة لمنظمة التأمين "AIO".وقال عمر جودة المدير الإقليمى لشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة

مروة عبد النبى:

تقيم الشركة الأفريقية لإعادة التأمين ” Africa Re” حفل إطلاق برنامج التأمين للشباب المحترفين “YIPP” فى 7 مايو المقبل بدولة غانا بمدينة أكرا، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر الـ 45 والجمعية العامة لمنظمة التأمين “AIO”.

وقال عمر جودة المدير الإقليمى لشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة الشرق الأوسط، إن الاحتفالية ستشهد إنطلاق برنامج التأمين للشباب المحترفين على الإنترنت، لافتآ إلى أنه برنامج تدريبى لمن تقل أعمارهم عن 32 عامآ من العاملين بشركات التأمين أو الإعادة او الوساطة التأمينية وكذا بهيئات الإشراف على التأمين أو المتظمات الاخرى ذات الصلة.

وأشار جودة إلى أن الدورات 14 مختارة بعناية ومصممة بشكل جيد لبناء أساس متين في مجال التأمين وإعادة التأمين للمشاركين وذلك بغرض التطوير الوظيفي بصناعة التأمين.

وأوضح المدير الإقليمى أن البرنامج YIPP علامة بارزة أخرى في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في أفريقيا ري ، تماشياً مع رسالتها لتعزيز تطوير صناعة التأمين وإعادة التأمين في أفريقيا.

ولفت الى أن أفضل المشاركين في التدريب عبر الإنترنت لمدة 9 أشهر سوف يتمتعون بعدة مزايا منها شهادة معتمدة صادرة عن الشركة الافريقية بإتمام ذلك الدورات بالإضافة الى دعوة لجامعة كابستون في الحرم الجامعي حيث سيتم تعريفهم بالمهارات الإدارية والقيادية المتطورة فضلآ عن حضور أحد أهم أحداث التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا (AIOلجنة اتحاد شركات التامين الوطنية الافريقية “FNAF” ومنظمة شركات التأمين فى شرق وجنوب أفريقيا OESAI و الإتحاد العام العربى للتأمينGAIF والاتحاد الأفروأسيوى للتأمين FAIR”.

