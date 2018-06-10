الأفريقية لإعادة التأمين تستهدف 450 مليون جنيه أقساطًا

مروة عبدالنبىتستهدف الشركة الأفريقية لإعادة التأمين "Africa re" أقساطا تأمينية بقيمة 450 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، نهاية ديسمبر، مقابل 310 ملايين حققتها خلال العام الماضى.وقال عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة الإفريقية لإعادة التأمين، إن شركته راجعت الأقساط المحصلة بالسوق المصرية بالجن

مروة عبدالنبى

تستهدف الشركة الأفريقية لإعادة التأمين “Africa re” أقساطا تأمينية بقيمة 450 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، نهاية ديسمبر، مقابل 310 ملايين حققتها خلال العام الماضى.

وقال عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة الإفريقية لإعادة التأمين، إن شركته راجعت الأقساط المحصلة بالسوق المصرية بالجنيه خلال العامين الماضى والجارى، وذلك بسبب تغيير سعر الصرف وما سبقه من تذبذبات فى سعر الدولار.

وأكد أن شركته قامت برفع مستهدفاتها من الأقساط التأمينية للعام الجارى، بسبب الإجراءات الإصلاحية التى طرأت على الاقتصاد المصرى فى العامين الأخيرين واختراق نشاط التأمين متناهى الصغر الذى سيرفع من حصيلة الأقساط التأمينية لشركات التأمين فى الفترة المقبلة بشكل ملحوظ، ما يقفز بمعدلات نموها إلى نسب كبيرة.

وأضاف أن الشركة واجهت العديد من التحديات في أفريقيا والشرق الأوسط خلال الأعوام الأخيرة نتيجة التقلبات الاقتصادية في المنطقة، خاصة تراجع سعر العملات المحلية في مواجهة العملات العالمية، وعلى رأسها إخفاق بعض العملات الرئيسية مثل الجنيه المصرى والسودانى والنيرة النيجيرية والشلن الكينى.

وأشار جودة إلى أن حجم أعمال السوق المصرية يمثل 8% فقط من إجمالى محفظة “أفريكا-رى” لافتًا إلى أن أبرز الأسواق التى أحرزت نموًا بمحفظة الشركة هى أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط .

وأوضح أن شركته رفعت استثماراتها فى مصر إلى 720 مليون جنيه وذلك نتيجة تنويع دخولها فى قنوات استثمارية متعددة منها الاستثمارات العقارية والودائع البنكية بجانب السندات الحكومية وأذون الخزانة.

وتتوزع ملكية «أفريكا رى» بواقع 34% لـ41 دولة أعضاء بالاتحاد الأفريقى، و33% لـ111 شركة تأمين وإعادة تأمين أفريقية، و8% لبنك التنيمة الأفريقى، إضافة إلى 25% لشركات دولية تشمل أكسا الفرنسية للتأمين وإعادة التأمين وشركة فير فاكس الكندية وشركة IRB لإعادة التأمين.

وقررت مؤسسة التصنيف الدولية “AM Best” رفع مستوى التصنيف الائتمانى لـ«أفريكا رى»، ليصبح تصنيف القوة المالية للشركة A Excellent بدلاً من (A-) وكذلك تصنيف الائتمان إلى (A) بدلاً من (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندر آند بورز .