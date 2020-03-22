الأفريقية لإعادة التأمين: إجراءات جادة لمساعدة المساهمين فى تقليص آثار «كورونا»

قال كورنيل كركيزى المدير العام والرئيس التنفيذى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين أن وباء كورونا أصبح يشكل تهديدا بصورة غير مسبوقة على مجتمع الأعمال والحياة العادية لافتا إلى أن شركته تراقب عن كثب انتشاره فى القارة الأفريقية.

وأشار كاركيزى أنه فى حال ظهور وتزايد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا سوف تتخذ المجموعة الأفريقية لإعادة التأمين إجراءات لمساعدة المساهمين فى تقليص الأثار السلبية للوباء على الأعمال والعملاء والموظفين والمجتمعات التى تعمل به شركته.

مراقبة تقارير منظمة الصحة بالدول التى نعمل بها

وأوضح أن الأفريقية لإعادة التأمين تراقب عن كثب التقارير الخاصة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا والبلاد التى تفشى بها

ومن المعروف أن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين ساهم فى تأسيسها 42 دولة أفريقية مختلفة بمبادرة من بنك التنمية الأفريقى وتتواجد فى حوالى 10 دول

ونجحت فى تحقيق 780 مليون دور العام الماضى مقابل 747 مليون للعام السابق عليه

ولفت الرئيس التنفيذى إلى أن الشركة بدأت فى تنشيط التعامل من خلال خطة عمل جادة تضمنت تعليق كافة الزيارات الخاصة بالشركة من شركائها حتى إشعار آخر سواء كانت تدريبية أو تسويقية والمؤتمرات وكافة مهام المتابعة. كورنيل كركيزى

وأضاف أنه يتم تعقيم كافة المواقع الخاصة بالشركة فى كل الدول التى تعمل بها بصورة مستمرة مع جلب أجهزة قياس الحرارة “الترمومتر” للموظفين والعملاء.

إتاحة الوسائل التكنولوجية لتواتر الاجتماعات الافتراضية

وتابع أن الشركة بدأت فعليا التعامل بكافة الوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان تكرار الإجتماعات الإفتراضية لصالح العمل دون الاضار بصحة العاملين ومصالح العملاء .

وأكد أن الافريقية بدأت تشجع العاملين على العمل من المنزل خاصة فى الاماكن التى ترتفع بها نسة الاصابة بفيروس كورونا

وكشف أنه تم تشكيل لجان متابعة للسلوك الشخصى للعاملين فى المكاتب والمنازل وكافة دوائر المجتمع حفاظا على سلامتهم والاخرين

وحذر العاملين بشدة من التواجد فى التجمعات لتجاوز إختبار الأيام والأسابيع القليلة المقبلة مع التأكيد على الوصول له حين الاحتياج إليه طوال مدة متابعة الحدث .

مهام صندوق المسئولية الاجتماعية للأفريقية لاعادة التأمين

وأسست الأفريقية لإعادة التأمين صندوق المسؤولية الإجتماعية التابع لها برأسمال 3 ملايين دولار، بهدف التعرف على المشروعات الواعدة والاستثمار فيها بالمنطقة علاوة على مساندة الأسوق المحلية فيما يتعلق بتطوير صناعة التأمين فيها.