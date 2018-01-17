الأفريقى للتنمية يوافق على الشريحة الثالثة لقرض دعم الموازنة بمصر

سمر السيد- هاجر عمران وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج المصرى للحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.وقال بيان صحفى صادر عن البنك أن هذا هو آخر تمويل ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5

سمر السيد- هاجر عمران

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج المصرى للحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.

وقال بيان صحفى صادر عن البنك أن هذا هو آخر تمويل ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي تغطي السنوات المالية (يوليو – يونيو) 2015/2016 إلى 2017/2018 من أجل تمويل برنامج الحوكمةالاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.

أضاف البيان : يدعم البرنامج أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي الشامل والتي تهدف إلى تحفيز إصلاحات المالية العامة وإستمرارية العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة. وبوجه عام، ستساعد الشريحة الحالية على تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة في السنة المالية 2017/2018.

وقد أبدت السلطات المصريةإلتزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات التى يساندها البرنامج. وقد أجرت الدولة إصلاحات هامة لمساندة الأعمال التجارية، الإستثمار والنمو الصناعي، وكذلك تحسين استدامة وأمن قطاع الطاقة، مما يساعد على دعم التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساندة ذوى الدخل المحدود من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة، التعليم وخلق فرص العمل.

وقال عبد الله كوليبالي، مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الإدارة المالية العامة بالبنك أن دعم البنك سيساعد أجندة الحكومة للإصلاح، سيعطيها المزيد من الحيز المالي لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجاً من السكان، و سيحسن مستوى معيشة مواطنيها”،.



وقالت المديرة القطرية للبنك في مصر مالين بلومبرغ أن الإصلاحات الواسعة النطاق من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، وهذا بدوره سيسهم في خلق فرص العمل.

يشار إلى ان محفظة الافريقى للتنمية حاليا تصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي فى 30 مشروعا.