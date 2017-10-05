الأفريقى للتنمية يطلق أول بورصة لتبادل المخلفات الصناعية بمصر

خالد شريف: مشروع النمو الأخضر.. إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر" جزء من استراتيجية البنك لخلق الوظائف ودعم ريادة الأعمال المقدم: إطلاق أول بورصة لتبادل المخلفات الصناعية وإعادة التدويرالمال-خاص نظم البنك الأفريقي للتنمية مائدة مستديرة لل

خالد شريف: مشروع النمو الأخضر.. إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر” جزء من استراتيجية البنك لخلق الوظائف ودعم ريادة الأعمال

المقدم: إطلاق أول بورصة لتبادل المخلفات الصناعية وإعادة التدوير



المال-خاص

نظم البنك الأفريقي للتنمية مائدة مستديرة للشباب: ادارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر المعروف باسم “IWEX “والذي يتم تنفيذه بدعم من البنك الأفريقي للتنمية ويموله صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال افريقيا وينفذه مركز تكنولوجيا الانتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعه المصريه، وذلك فى اطار زيارة خالد شريف نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، ومحمد العزيزى مدير عام لمنطقة شمال افريقيا.

وقال خالد شريف نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون التنمية الاقليمية والتكامل وتقديم الخدمات إن مشروع IWEX يدعم ريادة الاعمال في مجال المخلفات وإعادة التدوير وهو مجال غير مستغل وبه فرص كبيرة. دعم المشروع مبادرة “youthinkgreen” بالتعاون مع جامعة القاهرة وذلك للشباب الجامعى، كما دعم مبادرة “ليها قيمة” للخرجيين ذووى سابق خبرة في العمل.

واشار الى أن البنك الأفريقى للتنمية يعمل على تحفيز النمو المستدام والتقدم المجتمعى والمساهمه فى الحد من الفقر فى البلدان أعضاء البنك من خلال التركيز على خمس محاور رئيسيه وهى:الاكتفاء الذاتى من الغذاء وتوفير البنية التحتيه لتوفير الكهرباء وانارة افريقيا والنهوض بالصناعه بالاضافه الى التكامل بين الدول الافريقيه وتحسين سبل المعيشه للمواطن الافريقى.

وابدى نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية إعجابه بأفكار وحماس شباب رواد الأعمال المشاركون فى المائدة المستديرة وحرصهم على تحويل أفكارهم الى مشروعات ناجحه ،مشيرا الى بعض الأفكار المثيرة المقدمة من قبل رواد الأعمال ومنها تصنيع مشروبات الطاقة عالية البروتين من النفايات الزراعية؛ وانتاج الدقيق من بذور الفاكهة؛ استخراج الوقود من زيت الطهي المعاد تدويره؛ فضلا عن تصنيع الحبر من الإطارات المستعملة.

واشارت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الافريقى للتنمية فى مصر أن البنك يقوم بتمويل مشروع IWEXايمانا منه بأهمية خلق فرص عمل للشباب فى مجالات واعدة جديدة بها تقنيات تكنولوجية تعود بالنفع على المجتمع،حيث تم انشاء أول بورصه لتبادل المخلفات الصناعية فى مصر بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الانتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعه المصريه وذلك بهدف الربط بين مولدى المخلفات ورواد اعادة التدوير لاعادة استخدام المخلفات كمدخلات لصناعات اخرى مما يسهم فى رفع معدل القيمه المضافه لدى المصنعيين المصريين وتقليل الأثر البيئى لهذه المخلفات.

يذكر انه على الصعيد العالمي يتم إنشاء 25 وظيفة لكل 000 10 طن من النفايات المعاد تدويرها. وتنتج مصر 6.2 مليون طن من النفايات الصناعية سنويا مما يسمح بخلق فرص عمل واسعه في هذا المجال.

وقد أبدى أصحاب المشاريع البيئية الذين حضروا نقاش المائدة المستديرة للشباب مع ممثلى البنك الأفريقي تقديرا خاصا لبورصة تبادل النفايات والتى يمكن الاستفادة من المعلومات الخاصه بها للوصول الى موردى المخلفات ومستخدميها، وكذلك معلومات عن أنواع النفايات المتاحة، والكميات وموقعها.

وتوقع الشباب المشاركون أن يصبح تبادل النفايات الصناعية سوقا متخصصة لرواد الأعمال المؤهلين في مصر.

يذكر أيضا أن هذه المبادرات والأفكار الجديدة تأتى ضمن”استراتيجية البنك الافريقى للتنمية لخلق فرص العمل للشباب 2016-2025″ والتي تسعى إلى خلق 25 مليون فرصة عمل للشباب الأفريقي وتزويد 50 مليون شاب بالمهارات اللازمة للاستفادة من إمكاناتهم. وتركز استراتيجية البنك على التوظيف الشامل وريادة الأعمال، وتعزيز رأس المال البشري، وتطوير روابط سوقية مصممة خصيصا للسوق في جميع أنحاء أفريقيا.